1410 компаний пока не собираются покидать российский рынок — KSE Institute (инфографика) Сегодня 11:02 — Фондовый рынок

1410 компаний пока не собираются покидать российский рынок — KSE Institute (инфографика)

После 17 месяцев полномасштабного вторжения 262 (67%) немецкие компании до сих пор остаются в россии, тогда как еще 98 (25%) «выходят» и только 33 (8%) полностью вышли через продажу или ликвидацию.

Инфографика: KSE Institute

По данным KSE Institute, в 2022 году почти 400 немецких компаний, работавших в россии, уплатили только в виде налога на прибыль в российский бюджет более $400 миллионов (перед началом вторжения общая сумма уплаченных компаниями налогов составила более $2,3 миллиарда). Это рекордный показатель среди всех стран ЕС — большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.

Кроме того, Германия является одним из ведущих иностранных работодателей в россии (нанимала до вторжения около 165 тыс. человек), была третьей после США (около 400 тыс. человек) и Франции (около 250 тыс. человек), которая была на 2-м месте.

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В то же время многие немецкие компании после 24 февраля 2022 года ушли из россии, среди них: Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и т. д. Тем не менее, такие гиганты, как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в россии и платят налоги в бюджет страны-агрессора.

И хотя оставшиеся немецкие компании воспользовались уходом конкурентов и лишь увеличили свой оборот, они оказались одновременно между западными санкциями и общественным возмущением, с одной стороны, и все более враждебным российским правительством, с другой стороны. Ярким примером является введение временного управления в Uniper SE и, по сути, ее национализация.

Более того, кремль усложняет западным компаниям продажу своих российских активов — и устанавливает жесткие условия, когда они это делают. Немецким инвесторам, как и другим из списка «недружественных» стран, теперь необходимо получать официальное разрешение от министерства или ведомства, иногда даже лично от путина на продажу собственных активов в россии, что создает дополнительные препятствия и значительно уменьшает шансы окончательно покинуть российский рынок.

В целом по состоянию на сегодняшний день 275 (8% от общего числа записей в базе KSE или 20,5% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии. Также 1225 (35,6% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

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Однако 1410 (41% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 532 (15,5% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

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