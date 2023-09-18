россия израсходовала на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes — Finance.ua
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россия израсходовала на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes

Мир
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россия израсходовала на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes
россия израсходовала на войну против Украины более 167 млрд долларов — Forbes
россия за 18 месяцев полномасштабного вторжения в Украину потратила на войну около 167,3 млрд долларов.
Об этом сообщает Forbes.
Кремль расходует около 300 млн долларов ежедневно на войну с Украиной. А российский бюджет израсходовал за январь-июнь больше, чем планировал израсходовать за весь 2023 год.
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Несмотря на это, россия удваивает военный бюджет, а содержание российского солдата сокращается.
Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники россии за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 года по 24 августа 2023 года) составляют около 167,3 млрд долларов, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями, а также экономические потери страны-агрессора.
Среди крупнейших статей расходов:
  • обеспечение военных действий (51,3 млрд долларов);
  • зарплаты военных (35,1 млрд долларов);
  • компенсации семьям погибших (25,6 млрд долларов) и раненных (21 млрд долларов);
  • стоимость уничтоженной техники (34 млрд долларов).
Инфографика: Forbes
Инфографика: Forbes

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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