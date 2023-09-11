Российские атаки на 1/3 уменьшили способность Украины экспортировать зерно, — Великобритания Сегодня 09:33 — Аграрный рынок

Правительство Великобритании подсчитало, что россия ударами по украинским портам и элеваторам за два месяца на треть уменьшила способность Украины экспортировать зерновые.

Об этом заявил британский премьер Риши Сунак, сообщает Bloomberg

В коммюнике британского правительства отмечено, что с июля российские удары разрушили или повредили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов. Это уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

Таких объемов зерна было достаточно для обеспечения продовольственных потребностей около 1 млн человек в течение всего года, отмечает Лондон.

Спикер Сунака заявил, что британский премьер воспользуется «любым случаем» на саммите G20 донести до главы МИД России Сергея Лаврова, что развязанная россией война создает большие проблемы всему миру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ukragroconsult По материалам:

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