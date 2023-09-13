Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии — Finance.ua
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Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии

Фондовый рынок
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Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии
Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии
Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из бизнеса в россии. Местное подразделение передали топ-менеджеру, который переименовал компанию и, вероятно, продолжит управлять локальными точками.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиэйч Сторс рус».
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По данным издания, новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО «Ритейл Экселенс». Согласно профилю в LinkedIn, с 2018 года Щукин занимает должность директора розничной сети PVH в россии.
В россии корпорация управляла более 150 магазинами с учетом франшизы. «Ритейл Экселенс», вероятно, продолжит управлять бывшими точками PVH.
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Корпорация PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s, Olga и True & Co. В россии компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein.
В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановлении работы на российском рынке из-за вторжения россии в Украину.
В отчете корпорации за первую половину 2023 года сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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