Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии — Finance.ua

Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии
Российская «дочка» одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc — «Ситибанк» — 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.
Об этом сообщает Moscow Times.
«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ „Ситибанк“. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — говорится в сообщении банка для клиентов.
Большинство сделок клиентам теперь предлагают проводить в онлайн-банкинге Citibank.
В конце 2022 года российский банк «Уралсиб» выкупил портфель потребительских кредитов Ситибанка и продолжит обслуживание этих займов.
Citigroup Inc сообщила в конце прошлого лета о закрытии российского подразделения, что должно было вылиться в списание около $170 миллионов.
Так, соглашение с «Уралсибом» стало частью плана Citi по сокращению операций и присутствия в россии, объясняли в Citigroup ранее.
«Ситибанк» попал в число 45 банков, сделки с акционерным капиталом которых ограничил президент россии путин.
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