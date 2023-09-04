Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии — Finance.ua

Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Российская «дочка» одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc — «Ситибанк» — 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.

«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ „Ситибанк“. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — говорится в сообщении банка для клиентов.

Большинство сделок клиентам теперь предлагают проводить в онлайн-банкинге Citibank.

В конце 2022 года российский банк «Уралсиб» выкупил портфель потребительских кредитов Ситибанка и продолжит обслуживание этих займов.

Citigroup Inc сообщила в конце прошлого лета о закрытии российского подразделения, что должно было вылиться в списание около $170 миллионов.

Так, соглашение с «Уралсибом» стало частью плана Citi по сокращению операций и присутствия в россии, объясняли в Citigroup ранее.

«Ситибанк» попал в число 45 банков, сделки с акционерным капиталом которых ограничил президент россии путин.

Економічна Правда По материалам:

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