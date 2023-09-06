Бельгийская компания Etex вышла с российского рынка — Finance.ua

Бельгийская компания Etex вышла с российского рынка Сегодня 16:47 — Фондовый рынок

Бельгийская компания Etex вышла с российского рынка

Бельгийская компания Etex вышла из российской федерации.

Об этом сообщает НАПК.

«Таким решением компания сделала выбор в пользу социально-ответственного бизнеса и демократии», — отметили в НАПК.

Etex — один из европейских лидеров по производству строительных материалов, владеет более чем 110 производственными площадками в 42 странах мира.

Читайте также Citibank сворачивает сеть банкоматов в россии

В январе 2022 года Etex приобрела российскую компанию Ursa, производителя экструдированного пенополистирола и минеральной тепло- и звукоизоляции. Компания Ursa владеет 3 производственными центрами в россии и 6 региональными офисами, а также имеет представительства в беларуси и Казахстане.

Доход Ursa за 2022 год составил 73 млн долл., а налогов в бюджет рф было уплачено более 2 млн долл.

В то же время до полномасштабного вторжения рф компания Etex также присутствовала и в Украине. Так, в Бахмуте работал завод «Синиат», на котором было около 300 сотрудников. В результате российской агрессии и временного захвата Бахмута завод «Синиат» был уничтожен, а компания оказала помощь работникам для переезда в другие города Украины, а также за рубеж.

Читайте также Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов

НАПК анализирует сотни международных компаний в рамках проекта «Международные спонсоры войны».

Перед внесением в список, агентство информирует компании о последствиях продолжения ведения бизнеса из рф и призывает прекратить сотрудничество с россией во избежание потенциальных репутационных и финансовых рисков.

Так, благодаря проактивной работе Посольства Украины в Бельгии и Министерства иностранных дел Украины совет директоров компании, узнав о запланированном внесении ее в список спонсоров войны, принял решение об отчуждении двух предприятий российской компании Ursa, которыми владела Etex, и окончательный выход с российского рынка.

Читайте также Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто

О таком решении компания Etex сообщила на официальном веб-сайте , а также в ведущих бельгийских информационных изданиях.

Кроме того, компания рассматривает и вопросы возобновления своей деятельности в Украине.

НАПК призывает другие международные компании, которые продолжают работать в рф и платить налоги, пересмотреть свою позицию для сохранения своей репутации, прекратить финансирование войны и не ассоциироваться с убийствами украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.