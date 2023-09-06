Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто — Finance.ua
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Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто

Фондовый рынок
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Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто
Санкции в действии: в Германии у россиян конфисковывают авто
Таможня Германии изымает у въезжающих в страну россиян автомобили на номерах рф. Причина — нарушение ими закона ФРГ «О внешней торговле». В связи с этим посольство россии в Германии советует своим гражданам просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами.
При этом там заверили: автомобили россияне ввозят «для использования в личных целях или транзита». Что, впрочем, не аргумент для немецких таможенников: те все равно конфисковывают эти машины.
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«Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в рф, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Пострадавшим гражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ „О внешней торговле“. Аргументы, что речь идет о частной собственности, которая используется в личных целях, во внимание не принимаются», — говорится в сообщении.
В этой связи в посольстве порекомендовали россиянам не въезжать и не ввозить в Германию авто с номерами рф — «до прояснения ситуации».
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Массово конфисковывать автомобили с российскими номерами в Германии начали в середине лета. Сотрудники тамошней таможни ссылаются на нормы, введенные Берлином еще в прошлом году как санкции против страны-агрессора, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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