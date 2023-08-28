Боррель рассказал о влиянии санкций на экономику рф — Finance.ua
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Боррель рассказал о влиянии санкций на экономику рф

Мир
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Боррель рассказал о влиянии санкций на экономику рф
Боррель рассказал о влиянии санкций на экономику рф
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что за год европейские санкции ограничили политические и экономические возможности россии, вызвав финансовое напряжение и ограничив страну от ключевых рынков, в результате чего кремль увеличил расходы на торговлю и значительно ухудшился промышленный потенциал.
Как сообщает пресс-служба ЕС, Боррель отметил, что с начала вторжения в Украину ЕС ввел уже 11 пакетов санкций против россии. Кроме того, Евросоюз наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и около 250 организаций из россии.
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«Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса», — подчеркнул Боррель.
По словам главы дипломатии ЕС, российская экономика сократилась в 2022 году на 2,1%. В частности, производство автомобилей — на 48% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, другого транспортного оборудования — на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики — на 8%.
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К тому же розничная торговля упала на 10%, а оптовая — на 17%.
Боррель отметил, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из россии: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в том числе ощутимо упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, в то время как импорт энергетических товаров снизился на 80%.
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По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы рф от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым.
Общий экспорт товаров ЕС, по словам Борреля, был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019—2021 годами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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