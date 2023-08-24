Только 7,8% иностранных компаний окончательно вышли с российского рынка — исследование KSE Сегодня 14:01

Только 7,8% иностранных компаний окончательно вышли с российского рынка — исследование KSE

Если с начала полномасштабного вторжения процент компаний, сворачивающих операции в россии, активно рос до весны 2022 года, то за последние 11 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции / LeaveRussia» о влиянии выхода иностранного бизнеса на экономику рф.

В целом по состоянию на сегодняшний день 265 (7,8% от общего числа записей в базе KSE или 17,8% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии. Также 1223 (36,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Однако 1377 (40,7% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,3% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

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В то же время в начале августа путин подписал ряд законов, в частности по блокированию средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф, установлению налога 10% на сверхприбыли для крупных компаний, а также закон, упрощающий передачу экономически значимых компаний под юрисдикцию россии.

Согласно данным мониторинга, 265 международных компаний, полностью покинувших рынок россии, в 2021 году обеспечивали по меньшей мере 424,4 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял $63,4 млрд, капитал оценивался в $33,2 млрд, тогда как стоимость этих активов компаний достигала $59,7 млрд.

Международные компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 293,2 тыс. человек персонала, $56,8 млрд годового дохода, $23,3 млрд капитала и $28 млрд активов. Иностранные бизнесы, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 103,8 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $29,6 млрд, $37,9 млрд капитала и $99,6 млрд активов.

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