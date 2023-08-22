Восстановить украинскую экономику и инфраструктуру нужно за счет россии, — Шмыгаль Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Восстановить украинскую экономику и инфраструктуру нужно за счет россии, — Шмыгаль

Восстановить украинскую экономику и украинскую инфраструктуру нужно за счет страны-агрессора россии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции «Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Правосудие, которое должно быть совершено».

«С первых дней полномасштабной войны мы говорим о воздаянии и справедливости как части нашей победы. Именно поэтому справедливость — один из ключевых пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского», — отметил глава правительства.

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По словам премьера, с февраля 2022 года зафиксировано более 136 тысяч преступлений, совершенных россией. За это время погибли около 11 тысяч гражданских людей, из которых более 500 — дети. Еще как минимум 20 тысяч детей оккупанты украли и насильно вывезли в россию. Кроме того, россия уничтожила в Украине более 116 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

«Вместе мы должны создать юридический механизм справедливости и ответственности, который охватил бы всех преступников. Тех, кто отдавал приказы и тех, кто их исполнял. Прежде всего нам нужен Специальный международный трибунал, который будет судить за преступление агрессии высшее политическое руководство россии. Сегодня мы обсуждаем модели создания трибунала. Но уже никто не сомневается, что он заработает», — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в основную группу по основанию трибунала уже входят 38 стран. 2 июля в Гааге открылся Interim Prosecutor’s Office, непосредственно собирающий факты для судебного процесса по преступлению агрессии.

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«Еще одна важная и ключевая для Украины позиция — россия должна заплатить. Заплатить за все убытки и потери, которые нанесла нашему народу. Заплатить за восстановление нашего государства. Мы предложили миру концепцию Международного компенсационного механизма. Он должен состоять из реестра ущерба, компенсационной комиссии и компенсационного фонда», — отметил Шмыгаль.

Первый элемент, по его словам, уже создан на основании резолюции Генассамблеи ООН. К формированию международного реестра ущерба присоединились 42 страны и Евросоюз.

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Премьер-министр подчеркнул, что деньги на компенсации необходимо брать из российских замороженных и конфискованных активов. Для Украины важно, чтобы партнеры как можно скорее предусмотрели в своем законодательстве инструменты для передачи этих средств: «Восстановить украинскую экономику и украинскую инфраструктуру, безусловно, нужно за счет агрессора».

Шмыгаль отметил, что совместными усилиями следует создать прецедент судебного наказания виновных и прецедент уплаты средств на восстановление: «Мир станет более безопасным, если мы сделаем правильные выводы из российской агрессии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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