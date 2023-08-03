Ведущие экономисты мира подготовили рекомендации по восстановлению и развитию Украины — Finance.ua

Ведущие экономисты мира подготовили рекомендации по восстановлению и развитию Украины
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко провела учредительную встречу Консультативного совета по экономической политике, участники которой подготовили для Украины рекомендации по экономическому восстановлению и развитию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«2 августа первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко провела учредительную встречу Консультативного совета по экономической политике, в которую войдут ведущие международные экономисты. Участники Совета будут давать рекомендации Минэкономики по обеспечению быстрого восстановления и развития Украины», — говорится в сообщении.
По информации министерства, в Консультативный совет войдут ведущие экономисты, среди которых, в частности, Роджер Майерсон, лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Чикагского университета, Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда, Рори Макфаркуар, старший с международными институтами Mastercard, Беатрис Ведер ди Мауро, президент Центра экономической политики (CEPR).
Возглавит совет профессор департамента экономики Университета Калифорнии в Беркли Юрий Городниченко.
По его словам, вновь созданный орган сосредоточится на выработке рекомендаций по архитектуре восстановления Украины, включая фискальную и монетарную политику, ситуацию на рынке труда, а также государственные регуляции. Рекомендации будут учтены и при подготовке Плана Украины по программе Ukraine Facility.
Отмечается, что члены совета уже подготовили исследование «Послевоенная макроэкономическая архитектура Украины», которое содержит рекомендации реформ и других необходимых мер по обеспечению экономического восстановления и развития государства.
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