США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками — Finance.ua

США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 120 российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками. Под ограничение попал 121 самолет.

Об этом сообщило Министерство торговли США, сообщает Moscow Times.

Под санкции попали:

Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авиакомпании «Меридиан»;

Два Gulfstream — G550 и G650 «Северо-Запада»;

Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 от компании RusJet.

Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета «Меридиана» продолжают выполнять рейсы по россии, а также в Турцию и Азербайджан.

Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой — с июня 2023 года. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.

Также Минторг США добавил в список новых самолетов российских магистральных авиакомпаний. Речь идет еще о 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании:

«Аэрофлот»;

«Победа»;

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

«Уральские авиалинии»;

Utair;

«Ямал»;

Smartavia.

Всего в списке санкций Минторга США теперь числятся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.

Также уточняют, что в случае обнаружения полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.

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