США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками

Фондовый рынок
0
США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками
США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 120 российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками. Под ограничение попал 121 самолет.
Об этом сообщило Министерство торговли США, сообщает Moscow Times.
Под санкции попали:
  • Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авиакомпании «Меридиан»;
  • Два Gulfstream — G550 и G650 «Северо-Запада»;
  • Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 от компании RusJet.
Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета «Меридиана» продолжают выполнять рейсы по россии, а также в Турцию и Азербайджан.
Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой — с июня 2023 года. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.
Также Минторг США добавил в список новых самолетов российских магистральных авиакомпаний. Речь идет еще о 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании:
  • «Аэрофлот»;
  • «Победа»;
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • «Уральские авиалинии»;
  • Utair;
  • «Ямал»;
  • Smartavia.
Всего в списке санкций Минторга США теперь числятся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.
Также уточняют, что в случае обнаружения полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.