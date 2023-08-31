США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками — Finance.ua

США ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 120 российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками. Под ограничение попал 121 самолет.
Об этом сообщило Министерство торговли США, сообщает Moscow Times.
Под санкции попали:
- Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
- Один Airbus A320 авиакомпании «Меридиан»;
- Два Gulfstream — G550 и G650 «Северо-Запада»;
- Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;
- Airbus A319 от компании RusJet.
Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета «Меридиана» продолжают выполнять рейсы по россии, а также в Турцию и Азербайджан.
Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой — с июня 2023 года. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.
Также Минторг США добавил в список новых самолетов российских магистральных авиакомпаний. Речь идет еще о 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании:
- «Аэрофлот»;
- «Победа»;
- S7 Airlines;
- Norwind;
- Nordstar;
- «Уральские авиалинии»;
- Utair;
- «Ямал»;
- Smartavia.
Всего в списке санкций Минторга США теперь числятся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.
Также уточняют, что в случае обнаружения полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.
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