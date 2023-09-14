российские олигархи вывели из Европы по меньшей мере 50 млрд долларов, — Bloomberg
российские миллиардеры, зажатые международными санкциями и столкнувшись с давлением со стороны владимира путина с требованием репатриировать свои богатства, вывели активы на десятки миллиардов из Европы после вторжения в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемые магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний из Кипра в россию. По данным Bloomberg, это увеличит общую стоимость активов, переведенных богатейшими россиянами с февраля 2022 года как минимум до 50 млрд долларов.
Этот сдвиг разрушает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги. Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест, где можно разместить свое богатство, поскольку многие находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.
Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в россию и страны, которые кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения.
Кремль давит на богатейших россиян, чтобы те репатриировали их активы из стран, которые он называет «недружественными». Соглашение об избежании двойного налогообложения было прекращено, что сделало непрактичным оставаться зарегистрированным в таких местах, как Европа. россия усложняет компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.
В августе путин поручил правительству создать механизм, который позволит россии возобновить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и потерян в результате санкций.
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Чтобы заманить магнатов домой, кремль использовал такие стимулы, как местные внутренние «оффшорные» зоны с низкими налогами, которые он ввел в 2018 году и постоянно усовершенствует. россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных хранилищах, таких как Кипр или Мальта, в то время как холдинги с международными активами, перерегистрированные в россии, могут претендовать на налоговые льготы.
Не только миллиардеры переводят свои активы — другие россияне также переводят свои активы домой. В этом году в отечественные «оффшорные» зоны переехали 115 компаний, а в общем их стало 254.
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