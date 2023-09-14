российские олигархи вывели из Европы по меньшей мере 50 млрд долларов, — Bloomberg Сегодня 12:20 — Мир

российские олигархи вывели из Европы по меньшей мере 50 млрд долларов, — Bloomberg

российские миллиардеры, зажатые международными санкциями и столкнувшись с давлением со стороны владимира путина с требованием репатриировать свои богатства, вывели активы на десятки миллиардов из Европы после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемые магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний из Кипра в россию. По данным Bloomberg, это увеличит общую стоимость активов, переведенных богатейшими россиянами с февраля 2022 года как минимум до 50 млрд долларов.

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Этот сдвиг разрушает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги. Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест, где можно разместить свое богатство, поскольку многие находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в россию и страны, которые кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения.

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Кремль давит на богатейших россиян, чтобы те репатриировали их активы из стран, которые он называет «недружественными». Соглашение об избежании двойного налогообложения было прекращено, что сделало непрактичным оставаться зарегистрированным в таких местах, как Европа. россия усложняет компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

В августе путин поручил правительству создать механизм, который позволит россии возобновить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и потерян в результате санкций.

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Чтобы заманить магнатов домой, кремль использовал такие стимулы, как местные внутренние «оффшорные» зоны с низкими налогами, которые он ввел в 2018 году и постоянно усовершенствует. россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных хранилищах, таких как Кипр или Мальта, в то время как холдинги с международными активами, перерегистрированные в россии, могут претендовать на налоговые льготы.

Не только миллиардеры переводят свои активы — другие россияне также переводят свои активы домой. В этом году в отечественные «оффшорные» зоны переехали 115 компаний, а в общем их стало 254.

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