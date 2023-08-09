россия остановила налоговые соглашения с 38 «недружественными» странами — Finance.ua
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россия остановила налоговые соглашения с 38 «недружественными» странами

Мир
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россия остановила налоговые соглашения с 38 «недружественными» странами
россия остановила налоговые соглашения с 38 «недружественными» странами
Президент россии владимир путин подписал указ, которым прекращается действие 38 налоговых соглашений с «недружественными» государствами, в том числе с США, Канадой, Японией и другими.
Документ обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, останавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения.
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Согласно указу, это соглашения об избежании двойного налогообложения (в части доходов и имущества) с Польшей, США, Южной Кореей, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией Канадой, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой и Японией.
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Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму соответствующие законы.
В указе отмечено, что он принят из-за «недружественных» действий указанных стран.
Согласно документу, соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и других интересов рф, прав граждан и юридических лиц».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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