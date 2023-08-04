россия удваивает расходы на оборону на этот год до $100 млрд — Reuters Сегодня 17:43 — Мир

россия удваивает расходы на оборону на этот год до $100 млрд — Reuters

россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем $100 млрд, что составляет треть всех государственных расходов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ, показавший, что расходы на войну в Украине стремительно растут и вызывают напряжение в москве.

Только в первой половине 2023 года россия потратила на оборону на 12%, или на 600 млрд руб., больше 4,98 трлн руб. ($54 млрд), которые она изначально планировала на 2023 год.

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Расходы на оборону за первые шесть месяцев года составили 5,59 трлн руб., что составляет 37,3% от общей суммы 14,97 трлн руб., израсходованных за этот период, говорится в документе.

Рост военных расходов поддерживает умеренное восстановление экономики россии в этом году за счет роста промышленного производства, но уже привел к дефициту бюджетных средств в размере около $28 млрд, что усугубляется падением доходов от экспорта. Увеличение расходов на оборону может еще больше увеличить дефицит, в то время как рост производства может поглотить другие сектора и вытеснить частные инвестиции.

Расчеты Reuters на основе документа показали, что Россия потратила 19,2% на оборону за первые шесть месяцев от всех запланированных расходов бюджета на 2023 год в целом.

В документе представлена ​​новая оценка ежегодных расходов на оборону в размере 9,7 трлн руб., что составляет треть от общего целевого показателя расходов в 29,05 трлн руб., что будет самой высокой долей как минимум за последнее десятилетие.

В период с 2011 по 2022 годы россия тратила не менее 13,9% и максимум 23% своего бюджета на оборону.

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