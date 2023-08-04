Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го — Finance.ua

Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го Сегодня 09:00

Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го

россияне досаждают украинцам своими воздушными атаками почти каждый день. Последняя атака была ночью 3 августа 2023 года. Противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА «Shahed-136/131».

По данным Воздушных сил ВСУ, за весь июль 2023 года россияне запустили 371 объект по Украине, из них силы ПВО сбили 282.

В украинском небе летели «Шахеды», «Калибры», «Искандеры» и даже «Кинжалы».

В целом россия истратила около $196,7 млн ​​на июльские обстрелы. Среди них больше всего на:

Калибры — $48,0 млн;

Х-101/555 — $43,2 млн;

Кинжалы — $40 млн;

Ониксы — $23,4 млн;

Искандер-К — $20 млн;

Шахеды — $8,26 млн;

Х-22 — $7,5 млн;

Искандер-М — $6,0 млн;

Х-59 — $0,33 млн.

Speka По материалам:

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