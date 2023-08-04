Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го — Finance.ua
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Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го

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Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го
Сколько россия истратила на обстрелы Украины в июле 2023-го
россияне досаждают украинцам своими воздушными атаками почти каждый день. Последняя атака была ночью 3 августа 2023 года. Противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА «Shahed-136/131».
По данным Воздушных сил ВСУ, за весь июль 2023 года россияне запустили 371 объект по Украине, из них силы ПВО сбили 282.
В украинском небе летели «Шахеды», «Калибры», «Искандеры» и даже «Кинжалы».
В целом россия истратила около $196,7 млн ​​на июльские обстрелы. Среди них больше всего на:
  • Калибры — $48,0 млн;
  • Х-101/555 — $43,2 млн;
  • Кинжалы — $40 млн;
  • Ониксы — $23,4 млн;
  • Искандер-К — $20 млн;
  • Шахеды — $8,26 млн;
  • Х-22 — $7,5 млн;
  • Искандер-М — $6,0 млн;
  • Х-59 — $0,33 млн.

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По материалам:
Speka
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