российские олигархи продолжают богатеть: их состояние с начала года выросло на $32 млрд — Finance.ua

российские олигархи продолжают богатеть: их состояние с начала года выросло на $32 млрд Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

российские олигархи продолжают богатеть: их состояние с начала года выросло на $32 млрд

Состояние самых богатых россиян выросло более чем на $32 млрд с начала 2023 года. Больше всего среди граждан россии заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Несмотря на то, что он находится под санкциями, с января его состояние увеличилось на $5,9 млрд — до $21,3 млрд.

Это следует из Индекса миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

После Алекперова в списке самых богатых россиян по объему прибыли идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лысин, разбогатевший на $4,98 млрд с января. В общей сложности он заработал $24,8 млрд.

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Самым богатым россиянином остается президент «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого возросло до $29,8 млрд. С начала 2023 года Потанин увеличил свой капитал на $1,23 млрд.

Итоговая стоимость наличных активов россиян в этом году составила $309,3 млрд — она основывается на оценке стоимости дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.

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Согласно списку, убытки с начала года понес член Совета федерации от республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов: его состояние уменьшилось на $525 млн.

«Обеднели» с начала года также Роман Абрамович (потерял $308 млн, общий капитал $7,51 млрд) и потерявший $243 млн Вячеслав Кантор, общее состояние — $6,12 млрд.

В Bloomberg Billionaires Index включены данные 500 самых богатых людей планеты. Первое место продолжает занимать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

На втором месте владелец LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Третью строчку занимает основатель гиганта онлайн-торговли Amazon Джефф Безос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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