Российские владельцы банка хотели вывести из Украины миллиардные активы — Офис генпрокурора Сегодня 16:37

Российские владельцы банка хотели вывести из Украины миллиардные активы — Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена схема вывода за границу активов одного из крупнейших украинских банков, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как должна была работать схема

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов.

Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени новых бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» схемы, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы государства.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топ-менеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110−2 УК Украины).

Справка Finance.ua:

Напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, ведь его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;

уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.

Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

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