Государственный «Сенс Банк» получил нового председателя правления — Finance.ua

Государственный «Сенс Банк» получил нового председателя правления Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Государственный «Сенс Банк» получил нового председателя правления

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) 22 июля 2023 года заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому Банк переходит в собственность государства.

Об этом сообщил НБУ.

Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков Банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине.

Напомним, 20 июля 2023 года Правление Национального банка Украины приняло решение о выводе из рынка системно важного банка АО «Сенс Банк», согласно которому Исполнительная дирекция Фонда приняла решение о введении в банк временной администрации.

Кабинет Министров Украины согласился с предложением НБУ, приняв Постановление «Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка» и определил Министерство финансов Украины органом управления корпоративными правами по акциям АО «Сенс Банк», принадлежащим государству.

Согласно требованиям Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фондом назначены руководители Банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов Украины были согласованы на должности Национальным банком Украины и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Председателем правления АО «Сенс Банк» определен Кузьмин Дмитрий Николаевич.

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