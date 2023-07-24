Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира

Фондовый рынок
42
Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира
Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира
В конце прошлой недели компания Tesla обнародовала отчет за второй квартал 2023 года. Кроме того, производитель электрокаров предупредил о новых скидках в будущем. Рынок отреагировал на это почти сразу.

Акции Tesla существенно упали в цене

Акции Tesla подешевели на 9,74% почти до 263 долларов за штуку. Это стало самым большим обвалом для ценных бумаг производителя электрокаров с 20 апреля.
Это повлияло на личный капитал Илона Маска. Дело в том, что Tesla — единственная публичная компания под его руководством. Поэтому любые изменения на рынке, связанные с ценными бумагами производителя электромобилей, влияют на состояние миллиардера.

Илон Маск потерял миллиарды долларов

На этот раз его капитал снизился на 20,3 миллиарда долларов до 234 миллиардов долларов. Однако это не повлияло на места в рейтинге самых богатых людей в мире.
Илон Маск все еще остается самым богатым человеком мира, но на момент создания этого материала его состояние составляет 232 миллиарда долларов.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.