Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира — Finance.ua

Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Илон Маск обеднел более чем на 20 миллиардов долларов: утратил ли он статус самого богатого человека мира

В конце прошлой недели компания Tesla обнародовала отчет за второй квартал 2023 года. Кроме того, производитель электрокаров предупредил о новых скидках в будущем. Рынок отреагировал на это почти сразу.

Акции Tesla существенно упали в цене

Акции Tesla подешевели на 9,74% почти до 263 долларов за штуку. Это стало самым большим обвалом для ценных бумаг производителя электрокаров с 20 апреля.

Это повлияло на личный капитал Илона Маска. Дело в том, что Tesla — единственная публичная компания под его руководством. Поэтому любые изменения на рынке, связанные с ценными бумагами производителя электромобилей, влияют на состояние миллиардера.

Илон Маск потерял миллиарды долларов

На этот раз его капитал снизился на 20,3 миллиарда долларов до 234 миллиардов долларов. Однако это не повлияло на места в рейтинге самых богатых людей в мире.

Илон Маск все еще остается самым богатым человеком мира, но на момент создания этого материала его состояние составляет 232 миллиарда долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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