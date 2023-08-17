Миллиардеры и госкомпании рф будут обязаны сдавать валюту для стабилизации рубля — Finance.ua

Миллиардеры и госкомпании рф будут обязаны сдавать валюту для стабилизации рубля
Власти рф обязывают миллиардеров и крупнейшие государственные компании сдавать валюту. Это необходимо, чтобы укрепить падающий рубль до выборов 2024 и предотвратить стремительное развитие инфляции.
Об этом сообщают The Moscow Times со ссылкой на «Интерфакс».
Когда курс доллара преодолел отметку в 100 рублей, экспортеров вызвали на совещание с правительством и руководством центробанка для обсуждения стабилизационных мер валютного рынка.
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Поставщикам валюты в россии рекомендовали продать валюту для стабилизации рубля. Продать валюту и отчитаться необходимо в течение недели. Если миллиардеры и госкомпании откажутся, то власти введут обязательную продажу большей части экспортной валюты — до 90%.
Издание отмечает, что совещание с представителями экспортеров состоялось после того, как кремль отдал приказ ЦБ обеспечить «сильный рубль».
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