НБУ и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о «Цифровом финансовом будущем Украины»
Цель Соглашения
- финансовые инновации — поддержка НБУ в усовершенствовании механизма работы регуляторной песочницы и открытого банкинга, создании Инновационного хаба, а также анализе регуляторных и рыночных вызовов для усиления финансовой инклюзии;
- платежи и цифровая устойчивость — дальнейшее внедрение международной практики развития безналичных платежей, в частности мгновенных, включая механизмы стимулирования их использования, а также поддержка в усилении цифровой устойчивости финансовых учреждений;
- финансовая грамотность и институциональная способность — поддержка образовательных и информационных мероприятий по цифровым финансовым услугам
и т. д.Реализация проекта «Цифровое финансовое будущее Украины» продлится до 2029 года.
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