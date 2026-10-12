НБУ и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о «Цифровом финансовом будущем Украины»

НБУ и Международная финансовая корпорация из Группы Всемирного банка подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Цифровое финансовое будущее Украины», реализуемое в партнерстве с SECO.

Подписание состоялось 12 октября 2026 года в ходе #IMFmeetings #WBGmeetings — на встрече Главы НБУ Андрея Пышного и вице-президента МФК в странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мори.

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Цель Соглашения

Развитие современного, безопасного и эффективного финансового сектора Украины через расширение безналичных и цифровых финансовых услуг, стимулирование их использования и повышение доступности финансовых продуктов. Соглашением предусмотрено сотрудничество между Национальным банком и МФК по следующим направлениям:

финансовые инновации — поддержка НБУ в усовершенствовании механизма работы регуляторной песочницы и открытого банкинга, создании Инновационного хаба, а также анализе регуляторных и рыночных вызовов для усиления финансовой инклюзии;

платежи и цифровая устойчивость — дальнейшее внедрение международной практики развития безналичных платежей, в частности мгновенных, включая механизмы стимулирования их использования, а также поддержка в усилении цифровой устойчивости финансовых учреждений;

финансовая грамотность и институциональная способность — поддержка образовательных и информационных мероприятий по цифровым финансовым услугам и т. д. Реализация проекта «Цифровое финансовое будущее Украины» продлится до 2029 года.

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