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НБУ и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о «Цифровом финансовом будущем Украины»

Казна и Политика
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НБУ и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о «Цифровом финансовом будущем Украины»
НБУ и Международная финансовая корпорация подписали Соглашение о «Цифровом финансовом будущем Украины»
НБУ и Международная финансовая корпорация из Группы Всемирного банка подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Цифровое финансовое будущее Украины», реализуемое в партнерстве с SECO.
Подписание состоялось 12 октября 2026 года в ходе #IMFmeetings #WBGmeetings — на встрече Главы НБУ Андрея Пышного и вице-президента МФК в странах Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мори.

Цель Соглашения

Развитие современного, безопасного и эффективного финансового сектора Украины через расширение безналичных и цифровых финансовых услуг, стимулирование их использования и повышение доступности финансовых продуктов. Соглашением предусмотрено сотрудничество между Национальным банком и МФК по следующим направлениям:
  • финансовые инновации — поддержка НБУ в усовершенствовании механизма работы регуляторной песочницы и открытого банкинга, создании Инновационного хаба, а также анализе регуляторных и рыночных вызовов для усиления финансовой инклюзии;
  • платежи и цифровая устойчивость — дальнейшее внедрение международной практики развития безналичных платежей, в частности мгновенных, включая механизмы стимулирования их использования, а также поддержка в усилении цифровой устойчивости финансовых учреждений;
  • финансовая грамотность и институциональная способность — поддержка образовательных и информационных мероприятий по цифровым финансовым услугам и т. д. Реализация проекта «Цифровое финансовое будущее Украины» продлится до 2029 года.
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«НБУ благодарен команде МФК за последовательную поддержку. Рассчитываю, что это соглашение поможет нам еще быстрее внедрять международную экспертизу и опыт в конкретные решения для украинского финансового рынка», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.
По материалам:
Finance.ua
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