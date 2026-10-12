НБУ 13 недель подряд продает на межбанке более миллиарда долларов

Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с по 9 октября на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей до 1248,75 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,07 млн ​​долларов, в то время как продал 1248,82 млн долларов.

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С начала года НБУ купил 2,37 млн ​​долларов, в то время как продал 40 019,13 млн долларов.

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