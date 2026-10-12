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НБУ 13 недель подряд продает на межбанке более миллиарда долларов

Валюта
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НБУ 13 недель подряд продает на межбанке более миллиарда долларов
НБУ 13 недель подряд продает на межбанке более миллиарда долларов
Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с по 9 октября на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей до 1248,75 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
За отчетную неделю Нацбанк купил 0,07 млн ​​долларов, в то время как продал 1248,82 млн долларов.
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С начала года НБУ купил 2,37 млн ​​долларов, в то время как продал 40 019,13 млн долларов.
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За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн ​​долларов.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
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