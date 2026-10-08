Спрос на иностранную валюту в Украине вырос: Нацбанк объяснил причины

В сентябре спрос на иностранную валюту в безналичном сегменте вырос из-за потребностей оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и импортных закупок, связанных с последствиями атак на инфраструктуру.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
Несмотря на негативное влияние обстрелов на металлургию и агропромышленный комплекс, предложение иностранной валюты несколько выросло по сравнению с августом. В частности, этому способствовали продажи валюты по другим секторам экономики.
Также возрос чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения. По оценке НБУ это, вероятно, отражало ухудшение ожиданий на фоне усиления российских атак на украинские города и бизнес.
В результате сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты выросло до $5,5 млрд против $4,8 млрд в августе по дате заключения сделок.
Гривна почти не изменила курс к доллару
Обменный курс гривны колебался в обе стороны в относительно узких пределах. Средний официальный курс гривны к доллару почти не изменился.
В то же время по отношению к евро гривна укрепилась на 0,5%. На динамику курса повлияли тенденции на мировых финансовых рынках.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что официальный курс доллара 6 октября впервые поднялся до 45,5 грн. По словам инвестиционного эксперта Тараса Козака, сам по себе этот уровень не означает резких изменений в экономике, а до конца года курс может остаться ниже 46 грн.