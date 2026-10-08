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Спрос на иностранную валюту в Украине вырос: Нацбанк объяснил причины

Валюта
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Спрос на иностранную валюту в Украине вырос: Нацбанк объяснил причины
Спрос на иностранную валюту в Украине вырос: Нацбанк объяснил причины
В сентябре спрос на иностранную валюту в безналичном сегменте вырос из-за потребностей оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и импортных закупок, связанных с последствиями атак на инфраструктуру.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
Несмотря на негативное влияние обстрелов на металлургию и агропромышленный комплекс, предложение иностранной валюты несколько выросло по сравнению с августом. В частности, этому способствовали продажи валюты по другим секторам экономики.
Гривна почти не изменила курс к доллару
Гривна почти не изменила курс к доллару, bank.gov.ua
Также возрос чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения. По оценке НБУ это, вероятно, отражало ухудшение ожиданий на фоне усиления российских атак на украинские города и бизнес.
В результате сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты выросло до $5,5 млрд против $4,8 млрд в августе по дате заключения сделок.

Гривна почти не изменила курс к доллару

Обменный курс гривны колебался в обе стороны в относительно узких пределах. Средний официальный курс гривны к доллару почти не изменился.
В то же время по отношению к евро гривна укрепилась на 0,5%. На динамику курса повлияли тенденции на мировых финансовых рынках.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что официальный курс доллара 6 октября впервые поднялся до 45,5 грн. По словам инвестиционного эксперта Тараса Козака, сам по себе этот уровень не означает резких изменений в экономике, а до конца года курс может остаться ниже 46 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокКурс гривны
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