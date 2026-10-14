Доллар уже пересекал отметку в 45 грн, но надолго там не задержался. В то же время аналитики ICU ожидают , что до конца года американская валюта будет постепенно дорожать и может достичь 45,8 грн. При этом рост цен к концу года может ускориться до 12%.

Что будет с курсом

На прошлой неделе общий дефицит валюты на украинском рынке сократился примерно на треть — до $0,7 млрд. Это фактически вернуло его к типовым сентябрьским уровням. Несмотря на это, Национальный банк снизил объем валютных интервенций всего на 5% — они превысили $1,2 млрд.

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Официальный курс доллара тоже менялся незначительно. В понедельник НБУ разрешил американской валюте подорожать до более чем 45 грн, однако это длилось всего один день. По итогам недели гривна даже укрепилась на 0,2% - до 44,88 грн за доллар. В то же время, с начала 2026 года она ослабла на 6%.

По оценке ICU высокие объемы интервенций частично связаны с тем, что банки пополняют запасы валюты после удовлетворения спроса клиентов в конце сентября и начале октября. В то же время, дефицит валюты со стороны самих клиентов заметно сократился, в частности, благодаря увеличению ее предложения от компаний.

Однако структурный дефицит валюты остается значительным. Среди причин высокий спрос на украинское вооружение, для производства которого необходимо закупать импортные комплектующие. Дополнительный спрос на валюту может возникнуть из-за необходимости восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак, ведь для этого также необходимо импортное оборудование.

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В ICU ожидают, что Национальный банк и дальше будет поддерживать рынок значительными валютными интервенциями. Это позволит предотвращать поспешное ослабление гривны. По прогнозу аналитиков, к концу 2026 года курс доллара постепенно приблизится к 45,8 грн.

Украинцы активно покупают ОВГЗ

Население продолжает наращивать вложения в облигации внутреннего государственного займа и с начала года стало самым крупным кредитором государства на внутреннем рынке.

В сентябре портфель ОВГЗ физических лиц вырос почти на 3%, а с начала года — примерно на 53%. Такие темпы превышают показатели предыдущих двух лет, несмотря на гораздо больше базу сравнения.

Общий объем портфеля населения уже превысил 171 млрд грн. Доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ в обращении, без учета облигаций в собственности НБУ, выросла до 12,5%. С начала года это почти на 4 процентных пункта больше.

В то же время доля банков сократилась на 3,4 процентных пункта, а юридических лиц — на 0,6 процентных пункта. За девять месяцев 2026 года портфели ОВГЗ банков уменьшились на 2,3%, тогда как вложения юридических лиц увеличились всего на 0,2%.

По оценке ICU , государственные облигации продолжают выигрывать у банковских депозитов по доходности и условиям налогообложения. Интересу населения к ОВГЗ также способствует упрощение доступа к рынку благодаря мобильным приложениям.

Розничные инвесторы и дальше предпочитают гривневые облигации, доля которых в портфеле в последние месяцы стабилизировалась на уровне 60−62%.

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Аналитики ожидают, что Министерство финансов пока не будет реагировать на повышение Национальным банком учетной ставки до 16%, лишь ситуативно предлагая более высокую доходность по отдельным выпускам ОВГЗ. В то же время, возможный пересмотр государственного бюджета и увеличение планов внутренних заимствований могут привести к росту доходности облигаций в ноябре-декабре.

Прогноз инфляции

В сентябре годовая инфляция в Украине ускорилась до 10% против 8,1% в августе. Базовая инфляция также возросла — до 8,8% против 8,1% месяцем ранее.

За месяц потребительские цены выросли на 2,1%. Это самый высокий показатель сентябрьской месячной инфляции с 2015 года, когда украинская экономика переживала кризис и период значительной девальвации.

Одним из факторов стало сезонное повышение цен, которое в этом году оказалось более ощутимым, чем в предыдущие годы.