В течение 5−9 октября официальный курс доллара двигался вблизи отметки 45 грн/$. После короткого ослабления гривны в начале недели изменил направление. 6 октября НБУ установил исторически высокий курс — 45,0564 грн/$, после чего доллар начал дешеветь. К 9 октября официальный курс снизился до 44,8526 грн/$. По итогам недели гривна несколько укрепилась, а движение курса оставалось умеренным и без резких колебаний.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Рынок чувствителен, но управляем», — отметила она.

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Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

5 октября — 44,9857 грн/$;

6 октября — 45,0564 грн/$;

7 октября — 44,9453 грн/$;

8 октября — 44,8639 грн/$;

9 октября — 44,8526 грн/$.

Наличный валютный рынок начался в понедельник в диапазоне 44,69−45,25 грн/$, однако во вторник и среду котировки постепенно снижались. В среду диапазон сузился до 44,61−45,12 грн/$, что свидетельствовало о временном ослаблении курса доллара в наличном сегменте.

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В четверг рынок продемонстрировал неоднородную динамику: нижний предел котировок опустился до 44,48 грн/$, тогда как верхний повысился до 45,16 грн/$.

В пятницу доллар несколько отыграл часть предыдущего снижения, а курсы установились в пределах 44,61−45,15 грн/$.

В общем, колебания происходили преимущественно в пределах уже привычного для этого сегмента ценового диапазона. Сохранение верхнего предела продаж вблизи 45,15−45,25 грн/$ свидетельствовало о том, что спрос на американскую валюту оставался достаточным для поддержания котировок на этом уровне.

Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 5−9 октября демонстрировал умеренное укрепление гривны в начале недели с последующим частичным восстановлением позиций доллара.

После старта чуть выше 45 грн/$ американская валюта уже во вторник опустилась ниже этой отметки и в дальнейшем преимущественно торговалась в диапазоне 44,75−44,93 грн/$. В конце недели движение стало более сдержанным: в четверг доллар вернулся до 44,93 грн/$, а в пятницу завершил торги на уровне 44,90 грн/$.

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По итогам недели доллар снизился примерно на 17 копеек, однако содержание котировок около 44,90 грн/$ в конце пятницы указывает на сохранение спроса на валюту.

Объем интервенций НБУ за 5−9 октября составил $1248,82 млн. Это почти на 5% меньше, чем на прошлой неделе ($1312,69 млн с 28 сентября по 2 октября 2026 г.). Несмотря на незначительное сокращение объемов валютных интервенций, их уровень остается высоким: НБУ продолжает компенсировать структурный дефицит валюты на рынке и сглаживать чрезмерные курсовые колебания, пока не свидетельствует о существенном ослаблении потребности в поддержке валютного рынка.

Что будет влиять на валютный рынок на этой неделе

Одним из главных факторов давления на гривну остается спрос на иностранную валюту для оплаты импортных товаров, энергоносителей, оборудования и других нужд бизнеса. Если потребность в долларах будет расти быстрее предложения валюты от экспортеров, Национальному банку придется активнее покрывать дефицит на межбанке.

Кроме того, на формирование курса будут дополнительно влиять проблемы с экспортом из-за ограничений безопасности и перебоев в работе промышленности и портовой инфраструктуры. Это может сокращать поступление валюты.

Если спрос на валюту со стороны импортеров остается высоким, доллар может немного дорожать, но НБУ будет оставаться ключевым фактором курсовой стабильности. Регулятор позволяет курсу меняться, но продает валюту, когда дисбаланс между спросом и предложением становится избыточным.

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По данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2026 г. международные резервы Украины составляли $47,1 млрд, сократившись за сентябрь на 3,2%. Это свидетельствует о высокой потребности в ресурсах для поддержания внешней стабильности. Важным положительным фактором стало поступление в начале октября почти 2,9 млрд евро от ЕС, однако это не означает автоматического дополнительного предложения доллара на межбанке.

Высокие ставки по гривневым депозитам и облигациям внутреннего государственного займа могут сдерживать переход сбережений в валюту. В то же время, решение о покупке валюты зависят не только от доходности гривневых инструментов, но и от инфляционных ожиданий, ситуации безопасности и потребностей населения и бизнеса.