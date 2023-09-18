Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян

Мир
82
Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян
Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по трактовке санкционного законодательства в отношении рф, в частности касательно ввоза на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в россии. Кроме этого, запрет может затрагивать и ввоз ряда личных вещей. Очевидно, что россияне становятся все более нежелательными гостями в Европе.

Что россияне больше не могут ввозить в ЕС

Согласно перечню, указанному в приложении XXI к статье С директивы ЕС 833/2014, попытка ввоза некоторых личных вещей будет также расцениваться как запрещенный импорт.
Так, среди вещей, которые россиянам отныне не разрешается ввозить на территорию ЕС:
  • чемоданы, сумки и кошельки;
  • некоторые предметы одежды и изделия из кожи и меха;
  • косметические средства;
  • полудрагоценные и драгоценные камни;
  • мобильные телефоны, фотоаппараты и ноутбуки.
Читайте также
Еврокомиссия отмечает, что эти предметы россияне не могут ввозить даже временно, когда едут в туристических целях. Следовательно, работники таможенных органов ЕС могут конфисковать указанные вещи на пропускных пунктах.
Что касается автомобилей, то согласно официальной информации от российского посольства в Германии, в стране еще в начале лета 2023 года пограничники начали конфисковать авто на российских номерах у граждан рф. Кроме того, тем, кто пытался ввезти автомобиль в личных целях или с целью транзита, может угрожать уголовная ответственность из-за нарушения законодательства.

В каких странах ограничен въезд для россиян

После прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме рф с Евросоюзом, россиянам стало гораздо труднее въехать на территорию ЕС. Это привело к удорожанию визового сбора с 35 до 80 евро для граждан страны-агрессора и необходимости предоставления дополнительных документов для въезда на территорию ЕС, а соответственно и увеличения сроков оформления виз.
Кроме этого, ряд стран вовсе прекратили принимать российские документы для оформления туристических виз, в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
В то же время 26 июня 2023 года власти Латвии приняли решение о прекращении приема документов от россиян на визы всех типов.
Что касается непосредственного въезда, то строгие ограничения действуют в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Так, граждане рф не могут попасть в указанные страны авиасообщением и через морские порты. При этом пересечь границу указанным способом не поможет даже наличие Шенгенской визы.
Отдельное недовольство российскими туристами фиксируется в Таиланде и Бали. Там участились случаи арестов и депортаций. Кроме того, граждане страны-агрессора массово нарушают законы и правила, их присутствие возмущает местное население, ведь в городах растут цены на покупку и аренду недвижимости. Кроме этого, россияне забирают у местных рабочие места, открывая сервисы и заведения «для своих» и работая нелегально, оформляя документы на третьих лиц.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.