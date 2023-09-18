Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян — Finance.ua

Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по трактовке санкционного законодательства в отношении рф, в частности касательно ввоза на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в россии. Кроме этого, запрет может затрагивать и ввоз ряда личных вещей. Очевидно, что россияне становятся все более нежелательными гостями в Европе.
Что россияне больше не могут ввозить в ЕС
Согласно перечню, указанному в приложении XXI к статье С директивы ЕС 833/2014, попытка ввоза некоторых личных вещей будет также расцениваться как запрещенный импорт.
Так, среди вещей, которые россиянам отныне не разрешается ввозить на территорию ЕС:
- чемоданы, сумки и кошельки;
- некоторые предметы одежды и изделия из кожи и меха;
- косметические средства;
- полудрагоценные и драгоценные камни;
- мобильные телефоны, фотоаппараты и ноутбуки.
Еврокомиссия отмечает, что эти предметы россияне не могут ввозить даже временно, когда едут в туристических целях. Следовательно, работники таможенных органов ЕС могут конфисковать указанные вещи на пропускных пунктах.
Что касается автомобилей, то согласно официальной информации от российского посольства в Германии, в стране еще в начале лета 2023 года пограничники начали конфисковать авто на российских номерах у граждан рф. Кроме того, тем, кто пытался ввезти автомобиль в личных целях или с целью транзита, может угрожать уголовная ответственность из-за нарушения законодательства.
В каких странах ограничен въезд для россиян
После прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме рф с Евросоюзом, россиянам стало гораздо труднее въехать на территорию ЕС. Это привело к удорожанию визового сбора с 35 до 80 евро для граждан страны-агрессора и необходимости предоставления дополнительных документов для въезда на территорию ЕС, а соответственно и увеличения сроков оформления виз.
Кроме этого, ряд стран вовсе прекратили принимать российские документы для оформления туристических виз, в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
В то же время 26 июня 2023 года власти Латвии приняли решение о прекращении приема документов от россиян на визы всех типов.
Что касается непосредственного въезда, то строгие ограничения действуют в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Так, граждане рф не могут попасть в указанные страны авиасообщением и через морские порты. При этом пересечь границу указанным способом не поможет даже наличие Шенгенской визы.
Отдельное недовольство российскими туристами фиксируется в Таиланде и Бали. Там участились случаи арестов и депортаций. Кроме того, граждане страны-агрессора массово нарушают законы и правила, их присутствие возмущает местное население, ведь в городах растут цены на покупку и аренду недвижимости. Кроме этого, россияне забирают у местных рабочие места, открывая сервисы и заведения «для своих» и работая нелегально, оформляя документы на третьих лиц.
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