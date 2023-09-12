Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах

Мир
69
Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах
Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах
Великобритания запретила гражданам рф осуществлять транзитные пересадки в аэропортах страны без действующей британской визы.
Соответствующее решение было обнародовано на официальном сайте правительства страны.
Новые правила вступают в силу 6 октября. До этой даты безвизовый транзит будет сохранен только для россиян, успевших приобрести билеты до 00:01 8 сентября 2023 года. До этого года российские граждане могли совершать пересадки в аэропортах Великобритании без визы, если не выходили из транзитной зоны аэропорта.
Читайте также
В частности, это правило действовало в аэропортах Манчестера, лондонских аэропортах «Хитроу» и «Гатвик».
Визу просили только когда пассажир должен был повторно проходить паспортный контроль при пересадке, например, в аэропорту «Лутон» и некоторых других.
Читайте также
По новым правилам безвизовый транзит в Великобритании станет недоступным для российских граждан, независимо от того, выходят они из транзитной зоны или нет. Исключением станут владельцы виз или видов на жительство в Австралии, Канаде, Новой Зеландии или США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
iPress.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.