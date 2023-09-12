Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах — Finance.ua

Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах Сегодня 16:30 — Мир

Великобритания запретила транзитные пересадки для россиян в своих аэропортах

Великобритания запретила гражданам рф осуществлять транзитные пересадки в аэропортах страны без действующей британской визы.

Соответствующее решение было обнародовано на официальном сайте правительства страны.

Новые правила вступают в силу 6 октября. До этой даты безвизовый транзит будет сохранен только для россиян, успевших приобрести билеты до 00:01 8 сентября 2023 года. До этого года российские граждане могли совершать пересадки в аэропортах Великобритании без визы, если не выходили из транзитной зоны аэропорта.

В частности, это правило действовало в аэропортах Манчестера, лондонских аэропортах «Хитроу» и «Гатвик».

Визу просили только когда пассажир должен был повторно проходить паспортный контроль при пересадке, например, в аэропорту «Лутон» и некоторых других.

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По новым правилам безвизовый транзит в Великобритании станет недоступным для российских граждан, независимо от того, выходят они из транзитной зоны или нет. Исключением станут владельцы виз или видов на жительство в Австралии, Канаде, Новой Зеландии или США.

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