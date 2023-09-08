Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии — Finance.ua

Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии Сегодня 14:39 — Фондовый рынок

Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии, Фото: slovoidilo.ua

Европейская комиссия издала инструкцию для компаний-экспортеров, как проверять деловых партнеров на обход ими санкций против россии.

Инструкция опубликована на сайте ЕК.

«Это практическое руководство поможет экспортерам ЕС выявить тревожные сигналы и снизить риск уклонения от санкций», — прокомментировала Мейрид МакГиннес, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала.

Инструкция указывает, что должны делать европейские экспортеры при комплексной проверке своих торговых операций, чтобы не нарушить санкции ЕС.

Отмечается, что законодательство ЕС обязывает компании проявлять достойную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы гарантировать, что их деловые партнеры не обходят санкции Евросоюза.

Инструкция включает список индикаторов, которые могут свидетельствовать о том, что новые торговые партнеры, вероятно, обходят санкции ЕС.

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Экспортерам советуют обращать внимание на такие индикаторы, как сложный маршрут транспортировки товара, нетипичная документация, сложная схема оплаты.

«Санкции ЕС реально влияют на способность россии вести войну, и поэтому россия отчаянно ищет способы их обойти. Пути, на которые идет россия, чтобы обойти наши ограничения, становятся все сложнее и прозрачнее», — объяснили в Еврокомиссии причину составления инструкции.

Економічна Правда По материалам:

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