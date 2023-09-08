Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии — Finance.ua
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Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии

Фондовый рынок
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Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии
Еврокомиссия издала инструкцию, как распознавать компании, которые обходят санкции против россии, Фото: slovoidilo.ua
Европейская комиссия издала инструкцию для компаний-экспортеров, как проверять деловых партнеров на обход ими санкций против россии.
Инструкция опубликована на сайте ЕК.
«Это практическое руководство поможет экспортерам ЕС выявить тревожные сигналы и снизить риск уклонения от санкций», — прокомментировала Мейрид МакГиннес, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала.
Инструкция указывает, что должны делать европейские экспортеры при комплексной проверке своих торговых операций, чтобы не нарушить санкции ЕС.
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Отмечается, что законодательство ЕС обязывает компании проявлять достойную осмотрительность при торговле с третьими странами, чтобы гарантировать, что их деловые партнеры не обходят санкции Евросоюза.
Инструкция включает список индикаторов, которые могут свидетельствовать о том, что новые торговые партнеры, вероятно, обходят санкции ЕС.
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Экспортерам советуют обращать внимание на такие индикаторы, как сложный маршрут транспортировки товара, нетипичная документация, сложная схема оплаты.
«Санкции ЕС реально влияют на способность россии вести войну, и поэтому россия отчаянно ищет способы их обойти. Пути, на которые идет россия, чтобы обойти наши ограничения, становятся все сложнее и прозрачнее», — объяснили в Еврокомиссии причину составления инструкции.

Компании, которые «перекрасили» свои бренды и остались в россии

По материалам:
Економічна Правда
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