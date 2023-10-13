Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов рф для помощи Украине — Finance.ua

Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов рф для помощи Украине Сегодня 11:24 — Мир

Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов рф для помощи Украине

Правительство Эстонии 12 октября одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов. Это необходимо для помощи Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Правительство одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования замороженных в Эстонии активов лиц, находящихся под санкциями, для возмещения ущерба от войны, причиненного Украине.

Читайте также Правительство ожидает от $300−500 млрд на проекты восстановления после конфискации активов рф за рубежом

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Каллас, очень важно поднять цену агрессии для россии.

«Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, причиненный Украине. Законопроект, который мы с правительством направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб», — заявила Каллас.

Читайте также В США назвали сумму, которую Украина может получить от конфискации активов рф

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также поддержал инициативу Эстонии по использованию замороженных российских активов. Он сказал, что деньги на компенсацию ущерба, причиненного россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран.

Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы россии будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут возмещены убытки от войны. Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

Читайте также Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы россии смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.