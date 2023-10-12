Правительство ожидает от $300−500 млрд на проекты восстановления после конфискации активов рф за рубежом — Finance.ua

Правительство ожидает от $300−500 млрд на проекты восстановления после конфискации активов рф за рубежом Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Правительство ожидает от $300−500 млрд на проекты восстановления после конфискации активов рф за рубежом

Правительство видит прогресс в вопросе предстоящей конфискации российских активов за рубежом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

«Впервые за последние недели партнеры дали публичные сигналы о согласии рассматривать варианты и использование с точки зрения процентов за пользование российскими активами, их использование в качестве залога для страхования военных рисков и их конфискации в будущем», — сказал Шмыгаль.

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По словам главы правительства, все эти вопросы сейчас обсуждают на четвертой министерской дискуссии в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка.

«Лёд тронулся. Я уверен, что в следующем году мы будем наполнять Фонд восстановления конфискованными российскими активами, которые находятся на Западе в странах-партнерах», — сказал премьер.

Он добавил, что речь идет о «существенной сумме».

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«Мы ожидаем, что в целом эта сумма должна быть от $300 до 500 млрд, которая будет направлена ​​на проекты украинского восстановления», — добавил Шмыгаль.

По данным The Washington Рost, чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов замороженных резервов российского центрального банка, чтобы помочь Украине.

Внутри администрации президента США Джо Байдена аргументы в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов растут, несмотря на то, что некоторые официальные лица США обеспокоены тем, что деньги, возможно, не могут быть использованы для военных нужд, а только для восстановления.

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов США Джанет Йеллен одобрила европейское предложение обложить налогом доходы Центробанка рф во время войны и перевести их в Украину — промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу.

Украинские чиновники обсуждали возможность использования налоговых поступлений вместе с некоторыми из арестованных российских активов в качестве залога для привлечения значительно больших сумм от частных инвесторов. Это позволило бы Украине занимать деньги на рынках капитала, не подвергая при этом столь большому риску свои собственные резервы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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