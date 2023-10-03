Конфискация российских активов снимет бремя как с Евросоюза, так и с рф, — Кулеба Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что конфискация и передача Украине замороженных активов российской федерации снимет бремя как с Европейского Союза, так и с рф.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

«Сегодня я подчеркнул коллегам необходимость активизировать работу над формулировкой юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд правовых вопросов, которые требуют решения, но нет таких правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого существует политическая воля, и в рамках верховенства права такие решения могут быть найдены», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, создание такого механизма и передача Украине российских активов облегчит всем жизнь.

«И Украине, которая получит дополнительный ресурс. И Европейскому Союзу, который наконец-то найдет четкое правовое решение, что делать с этими замороженными деньгами. И облегчит финансовое бремя, которое несет европейская сторона. Потому что все согласны, что россия должна заплатить. Все сегодня за столом говорили о том, что россия должна заплатить. Нужно только найти этот инструмент. И время для этого пришло», — отметил глава МИД.

«И россии это тоже облегчит жизнь, поскольку она избавится от лишнего бремени в виде своих замороженных денег», — добавил Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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