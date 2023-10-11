Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам — Finance.ua

Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам
Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины в размере 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он отметил, что Бельгия продолжит поддерживать Украину по трем направлениям, из которых первые два — это военная помощь и экономические санкции.
«Третий — это создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро. Источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. У нас в Бельгии есть налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти в пользу народа Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро)», — заявил Александр де Кроо.
Он добавил, что этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь
и т. д.
Напомним, что Украина может получить российские замороженные активы на сумму 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания использования этих средств на восстановление Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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