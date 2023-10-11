Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам

Казна и Политика
21
Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам
Бельгия направит Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам
Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины в размере 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он отметил, что Бельгия продолжит поддерживать Украину по трем направлениям, из которых первые два — это военная помощь и экономические санкции.
«Третий — это создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро. Источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии. У нас в Бельгии есть налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти в пользу народа Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро)», — заявил Александр де Кроо.
Читайте также
Он добавил, что этот фонд будет использован на приобретение военной техники, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира, макрофинансовую помощь и т. д.
Напомним, что Украина может получить российские замороженные активы на сумму 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания использования этих средств на восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.