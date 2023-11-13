Эстонское Минцифры рассказало детали внедрения аналога украинской «Дії» — Finance.ua

Эстонское Минцифры рассказало детали внедрения аналога украинской «Дії» Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Эстонское Минцифры рассказало детали внедрения аналога украинской «Дії», Фото: bzh.life

В начале 2023 года Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что поделилось с эстонскими коллегами кодом и UX/UI-дизайном «Дії», и те готовятся к запуску аналога украинского приложения под названием mRiik.

Впрочем, несмотря на то, что Эстония удовлетворена возможностями mRiik, он до сих пор находится на стадии тестирования и не доступен широкой публике. Об этом в интервью DOU рассказал заместитель министра цифровой трансформации Эстонии Луукас Ильвес.

Эстонцы согласовали сотрудничество с украинским Минцифры еще осенью 2022 года. В мае и июне 2023 года началось тестирование приложения mRiik с привлечением пользователей.

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Представитель эстонского министерства доволен работой приложения, но в «контексте более широкого, концептуального видения правительства Эстонии» он все еще находится в стадии разработки. Публичная версия mRiik пока недоступна — проблема лежит в законодательной плоскости, ведь эстонскому правительству нужно предоставить юридический статус использованию электронных документов, удостоверяющих личность.

mRiik в Эстонии рассматривают как возможность собрать уже давно существующие онлайновые государственные сервисы в одном приложении с удобным интерфейсом.

Также эстонцы думают о возможности перенести онлайн-голосование на мобильные устройства — для этого разработали и протестировали отдельное приложение. Дата запуска пилотного проекта не называется.

По словам Луукаса Ильвеса, эстонская команда тесно сотрудничала с представителями «Дії» и украинским Минцифры: «Украинские айтишники осмотрели каждый элемент, курировали процессы дизайна, создание продукта и вообще делились знаниями, как сделать успешное правительственное приложение. Затем MVP (минимально жизнеспособный продукт) разработал украинский специалист. У нас до сих пор действует с ним соглашение о поддержке продукта».

На данный момент известно, что команда Минцифры ведет переговоры с 10 странами по экспорту «Дії», учитывая страны, поддерживаемые USAID. Пока договоренности, кроме Эстонии, достигнуты только с двумя — Колумбией и Замбией.

Кроме этого, в апреле 2023 года украинцы получили возможность подписывать европейские контракты и документы с помощью «Дія.Підпис-EU». Его будут использовать в странах ЕС как усовершенствованную электронную подпись. А в мае Украина стала первой страной не членом ЕС, вошедшей в доверительный список Европейского Союза. Это означает, что теперь украинские электронные подписи и печати на цифровых документах автоматически смогут проверять в государствах-членах ЕС.

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