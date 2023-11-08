Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в «Дія» — Finance.ua

Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в «Дія» Сегодня 11:29 — Личные финансы

Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в «Дія»

Правительство приняло постановление, которое позволит родителям в приложении «Дія» оформлять временное разрешение на выезд ребенка, которому не исполнилось 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«После запуска услуги в приложении родители смогут самостоятельно оформлять разрешение в приложении. Необходимо, чтобы у обоих родителей была „Дія“. Один из них посылает заявление о получении разрешения, а второй родитель дает согласие онлайн в приложении, заверив заявление „Дія.Підписом“. После этого данные вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния», — говорится в сообщении.

При пересечении границы пограничники смогут все проверить онлайн.

Услуга будет бесплатной. В то же время классический способ оформления согласия у нотариуса остается доступным для родителей.

Сейчас получить разрешение можно только офлайн у нотариуса в присутствии обоих родителей. Эта процедура занимает много времени и ресурсов, ведь необходимо собирать документы и свидетельства.

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