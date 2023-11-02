Выезд за рубеж. Почему «Дія» не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся — Finance.ua
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Выезд за рубеж. Почему «Дія» не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся

Личные финансы
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Выезд за рубеж. Почему «Дія» не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся
Выезд за рубеж. Почему «Дія» не подходит и какие цифровые документы все же пригодятся
Украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
«По закону, внутренний и зарубежный е-паспорта не используются в случае пересечения государственной границы Украины. Пограничники не осуществляют пропуск граждан по е-паспорту, а исключительно при необходимости для дополнительной идентификации», — объяснил представитель ГПСУ.
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Как отметил Демченко, при пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт.
Однако, по словам спикера ГПСУ, некоторые цифровые документы в «Дії» все же могут пригодиться при пересечении государственной границы. Но если у пограничников возникнут сомнения относительно документов, их могут проверить дополнительно.
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«Пограничники могут принять документы в „Дії“, которые, например, подтверждают, что у человека есть инвалидность, или другие, которые есть в „Дії“ и необходимы для подтверждения условий, по которым можно пересечь границу. Однако, если у инспекторов ГПСУ возникнут оговорки по использованию приложения, будет проведена дополнительная проверка», — добавил Демченко.
Напомним, ранее начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что украинцам во время въезда или выезда из страны процедуру упрощала возможность предъявления е-документов в приложении «Дія», но Государственная пограничная служба больше их не будет принимать. Причиной стало то, что сотрудники ГНСУ все чаще выявляли факты подделки программного обеспечения приложения «Дія» и фальшивые документы в нем.

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По материалам:
РБК-Україна
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