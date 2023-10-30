На границе с Польшей начали тестировать камеры автофиксации — Finance.ua
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На границе с Польшей начали тестировать камеры автофиксации

Технологии&Авто
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В пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей началось тестирование камер автоматической фиксации в рамках проекта «єЧерга».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе «єЧерга», и автоматизируют процесс пересечения границы.
«Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе — минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации — это один из инструментов, который устраняет человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе «єЧерга», — отметил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, сейчас параллельно обследуется еще 15 пунктов пропуска на предмет установки аналогичных камер.
Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:
  1. Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска.
  2. Камера автоматически считывает номера транспортного средства.
  3. Происходит автоматическая проверка на наличие авто в «єЧерга».
  4. Экран сигнализирует водителю о «зеленом свете» на въезд в пункт пропуска.
Если авто нет в системе — водитель увидит соответствующее уведомление на экране.
Как сообщили в министерстве, тестирование камер продлится несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключения света и перебоев с интернетом уже проработаны вопросы резервного питания и доступа к сети.
Отмечено, что в случае пересечения границы незарегистрированного в системе «єЧерга» транспорта, например медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом, все решения будут зафиксированы.
По материалам:
Finance.ua
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