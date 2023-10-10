В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой — Finance.ua

В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой Сегодня 10:12 — Личные финансы

В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой

«Дія» ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.

«С мая украинцы в несколько кликов в „Дії“ подают заявление о замене водительского удостоверения. Раньше за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще более удобной — пластиковое удостоверение можно будет получить курьером по любому адресу или в отделение „Укрпочты“. Без поездок и пробок», — объяснили в «Дії».

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в «Дії»:

водительское, которое подлежит замене

ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство

налоговый номер (РНУКНП).

«Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, сменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или истек срок действия первого водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке

Справка Finance.ua:

в мае в приложении «Дія» стала доступна услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления;

напомним, Украина стала первой страной Европы, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное водительское удостоверение, как и физический аналог, имеет свою серию и номер. Кстати, оформляя цифровой документ, можно сэкономить — нужно будет уплатить всего 26 грн, тогда как за пластик — 254 грн. Как заменить водительское удостоверение в Дії - мы рассказывали по ссылке.



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