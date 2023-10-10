В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой — Finance.ua
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В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой

Личные финансы
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В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой
В «Дії» тестируют замену водительского удостоверения с доставкой
«Дія» ищет тестировщиков, чтобы проверить новый функционал замены удостоверения с доставкой.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Telegram.
«С мая украинцы в несколько кликов в „Дії“ подают заявление о замене водительского удостоверения. Раньше за новым документом нужно было идти в сервисный центр МВД. Теперь услуга станет еще более удобной — пластиковое удостоверение можно будет получить курьером по любому адресу или в отделение „Укрпочты“. Без поездок и пробок», — объяснили в «Дії».
Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно иметь в «Дії»:
  • водительское, которое подлежит замене
  • ID-карту или загранпаспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство
  • налоговый номер (РНУКНП).
«Услуга полезна для водителей, которые потеряли или повредили удостоверение, сменили фамилию, хотят обменять пластик на диджитал или истек срок действия первого водительского удостоверения», — говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в мае в приложении «Дія» стала доступна услуга заказа водительского удостоверения в случае необходимости обмена документа или восстановления;
  • напомним, Украина стала первой страной Европы, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное водительское удостоверение, как и физический аналог, имеет свою серию и номер. Кстати, оформляя цифровой документ, можно сэкономить — нужно будет уплатить всего 26 грн, тогда как за пластик — 254 грн. Как заменить водительское удостоверение в Дії - мы рассказывали по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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