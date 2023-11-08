Правительство запускает услугу «э-Предприниматель» на постоянной основе: какие услуги доступны бизнесу в «Дія» — Finance.ua

Правительство запускает услугу «э-Предприниматель» на постоянной основе: какие услуги доступны бизнесу в «Дія» Сегодня 10:03 — Личные финансы

Правительство запускает услугу «э-Предприниматель» на постоянной основе: какие услуги доступны бизнесу в «Дія»

Кабинет Министров принял решение, которое позволит экспериментальному проекту «э-Предприниматель» действовать на постоянной основе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает курс на создание максимально удобных условий для создания и ведения предпринимательства в Украине. Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале „Дія“ получить целый пакет услуг», — отметил Денис Шмыгаль.

Какие услуги доступны

Это такие услуги, как государственная регистрация физлица-предпринимателя, регистрация изменений о ФЛП, уведомление об использовании единого счета, регистрация плательщиком единого налога или плательщиком НДС, открытие банковского счета.

В общей сложности, по словам премьер-министра, комплексная услуга «э-Предприниматель» включает 12 опций.

«Таким образом мы убираем бюрократию, радикально экономим время людей, которые хотят начать и развивать собственное дело, оптимизируем процесс предоставления публичных услуг», — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что диджитализация остается сквозной политикой государства. У правительства есть амбициозная задача за следующие три года запустить 63 новых цифровых продукта.

Как рассказал министры цифровой трансформации Михаил Федоров, сначала «э-Предприниматель» запустят только для нескольких видов деятельности, в частности:

салонов красоты;

кафе;

точек продаж.

Услугой смогут воспользоваться не только новые ФЛП, но и настоящие бизнесы, чтобы открыть новый киоск или студию маникюра.

«Важно, что э-Предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом — заполняйте заявление онлайн», — подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

ранее организация Mercy Corps начала программу поддержки экономической устойчивости Украины, которая поможет восстановить и/или расширить малый и средний бизнес, пострадавший в результате войны;

для украинских предприятий риски, связанные с войной, становятся весомым фактором деловой среды. Кроме того, ожидания бизнеса в краткосрочной перспективе остаются высокими, хотя темпы возобновления производства несколько замедлились. Бизнес полагается на себя и нуждается в более благоприятной регуляторной политике.

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