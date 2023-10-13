Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре — Finance.ua
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Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре

Личные финансы
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Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре
Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре
В сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Рекорд за три года — украинцы открыли 26+ тысяч ФЛП в „Дія“ за сентябрь. Открывать новый бизнес во время войны — это героический поступок. Несмотря на все трудности, предприниматели поддерживают экономику и создают новые рабочие места. Именно из налогов наполняется бюджет, военные получают зарплату, а люди — социальные выплаты», — написал Федоров.
Инфографика: <a href="https://t.me/zedigital">t.me/zedigital</a>
Инфографика: t.me/zedigital
Он напомнил, что сейчас регистрация ФЛП в «Дія» полностью автоматическая и самая быстрая во всем мире.
«Сервис устраняет бюрократию, долгую бумажную работу и экономит время для бизнеса», — добавил он.
Как сообщила прессслужба «Дія», больше бизнесов открывают женщины, 51,06% от общего количества.
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В лидерах по видам деятельности неизменно — розничная торговля. Несмотря на войну, бизнесов открывается больше, чем до полномасштабного вторжения.
Топ сфер деятельности ФЛП в течение 2023 года: программирование; интернет-магазины; парикмахерские и салоны красоты; розничная торговля: продукты, напитки, табак; рестораны и кафе.
Инфографика: <a href="https://t.me/zedigital">t.me/zedigital</a>
Инфографика: t.me/zedigital
Напомним, по данным Опендатабот, в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.
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По материалам:
Finance.ua
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