Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре — Finance.ua

Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре Сегодня 12:03 — Личные финансы

Рекорд за три года. Федоров рассказал, сколько ФЛП открыли в «Дія» в сентябре

В сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Рекорд за три года — украинцы открыли 26+ тысяч ФЛП в „Дія“ за сентябрь. Открывать новый бизнес во время войны — это героический поступок. Несмотря на все трудности, предприниматели поддерживают экономику и создают новые рабочие места. Именно из налогов наполняется бюджет, военные получают зарплату, а люди — социальные выплаты», — написал Федоров.

Он напомнил, что сейчас регистрация ФЛП в «Дія» полностью автоматическая и самая быстрая во всем мире.

«Сервис устраняет бюрократию, долгую бумажную работу и экономит время для бизнеса», — добавил он.

Как сообщила прессслужба «Дія», больше бизнесов открывают женщины, 51,06% от общего количества.

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В лидерах по видам деятельности неизменно — розничная торговля. Несмотря на войну, бизнесов открывается больше, чем до полномасштабного вторжения.

Топ сфер деятельности ФЛП в течение 2023 года: программирование; интернет-магазины; парикмахерские и салоны красоты; розничная торговля: продукты, напитки, табак; рестораны и кафе.

Напомним, по данным Опендатабот, в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.

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