Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)

Для українських підприємств ризики, пов’язані з війною, стають вагомим фактором ділового середовища. Крім того, очікування бізнесу в короткостроковій перспективі залишаються високими, хоча темпи відновлення виробництва дещо уповільнилися. Бізнес покладається на себе і потребує більш сприятливої регуляторної політики.

Про це свідчить нове щомісячне опитування підприємств, проведене 19−29 вересня 2023 року Інститутом економічних досліджень (ІЕД).

Що зараз є основними перешкодами для бізнесу?

У вересні спостерігаються суттєві зміни у переліку перешкод, порівняно з серпнем 2023 року.

Попри те, що перешкода «Зростання цін на сировину та матеріали» посідає 1 місце, у вересні вона втратила чверть свого значення.

Перешкода «Небезпечно працювати» посіла 2-ге місце, різко піднявшись з 6-го.

У вересні проблема бізнесу «Брак робочої сили» посідала 3-тє місце, піднявшись з 5-го в серпні.

«Проблеми з логістикою» вперше за кілька місяців опустилися з 2-го на 3-тє місце.

«Перебої з електроенергією» залишаються на 6-му місці.

«Корупція та тиск з боку правоохоронних органів», згідно з опитуванням, все ще не є суттєвими проблемами.

Як зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел, 80% опитаних у Харківській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях вважають перешкодою небезпечні умови.

Індекс відновлення ділової активності

У вересні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) залишився відносно високим, але знизився порівняно з серпнем 2023 року. Це сталося через зменшення частки підприємств, що повідомили про покращення (з 52% до 48%)

Водночас:

частка тих, хто звітує про погіршення, не змінилась (13% проти 12% у серпні);

зросла частка тих, для кого нічого не змінилося (з 36% до 40%).

Зайнятість

% підприємств, які планують зростання зайнятості в найближчі 3−4 місяці, знизився (з 7% у серпні до 3% у вересні);

% підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників, залишився майже без змін (2,3% у серпні та 3% у вересні);

% підприємств, де не очікується змін у зайнятості, зріс з 90,7% до 94%.

при цьому % підприємств, які планують збільшувати кількість працівників, які перебувають у вимушеній відпустці, дещо зменшився з 1,3% до 0,7%.

Чи сповільнилось відновлення виробництва

За словами Оксани Кузяків, виконавчої директорки ІЕД, у вересні зберігається тенденція уповільнення відновлення виробництва.

Частка підприємств, що працюють майже на повну (75%-99%) та повну потужність (100% і більше), поступово знижується три місяці поспіль (з 62% серед респондентів у червні до 59% у липні, 57% у серпні та 55% у вересні).

Проте без змін залишаються як % підприємств, що працюють на повну потужність, так і % підприємств, які взагалі не працюють (відповідно 7% у серпні і 8% у вересні та по 2% у серпні і вересні).

Прогнози бізнесу

«Невизначеність у дворічній перспективі є досить високою — 56% опитаних серед 525 підприємств не змогли дати відповідь на питання «Що відбудеться на вашому підприємстві через 2 роки?» Зрозуміло, що навіть на чисто побутовому рівні важко давати відповідь на це питання. Це цілком характеризує середовище невизначеності та небезпеки, у якому ми живемо.

Але для бізнесу і нашого економічного зростання це означає, що важко планувати свою діяльність тим виробництвам, які мають довгий виробничий цикл", — каже Кузяків.

44% опитаних все ж змогли уявити, що відбудеться з їхнім бізнесом у дворічній перспективі:

% підприємств, які планують розширити свою діяльність через 2 роки, зріс до 25%;

% підприємств, які планують звузити активність, зменшився до 5,9%.

Оптимізм щодо виробництва та експорту зменшився:

частка підприємств, які планують зростання виробництва у найближчі 3−4 місяці, впала з 47,6% до 41,7%;

частка бізнесу, який повідомляє про зростання експорту, також зменшилася — з 26,1% до 23,9%.

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