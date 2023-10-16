Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка) — Finance.ua
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Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)

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Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
Для українських підприємств ризики, пов’язані з війною, стають вагомим фактором ділового середовища. Крім того, очікування бізнесу в короткостроковій перспективі залишаються високими, хоча темпи відновлення виробництва дещо уповільнилися. Бізнес покладається на себе і потребує більш сприятливої регуляторної політики.
Про це свідчить нове щомісячне опитування підприємств, проведене 19−29 вересня 2023 року Інститутом економічних досліджень (ІЕД).

Що зараз є основними перешкодами для бізнесу?

У вересні спостерігаються суттєві зміни у переліку перешкод, порівняно з серпнем 2023 року.
  • Попри те, що перешкода «Зростання цін на сировину та матеріали» посідає 1 місце, у вересні вона втратила чверть свого значення.
  • Перешкода «Небезпечно працювати» посіла 2-ге місце, різко піднявшись з 6-го.
  • У вересні проблема бізнесу «Брак робочої сили» посідала 3-тє місце, піднявшись з 5-го в серпні.
  • «Проблеми з логістикою» вперше за кілька місяців опустилися з 2-го на 3-тє місце.
  • «Перебої з електроенергією» залишаються на 6-му місці.
  • «Корупція та тиск з боку правоохоронних органів», згідно з опитуванням, все ще не є суттєвими проблемами.
Як зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел, 80% опитаних у Харківській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях вважають перешкодою небезпечні умови.

Індекс відновлення ділової активності

У вересні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) залишився відносно високим, але знизився порівняно з серпнем 2023 року. Це сталося через зменшення частки підприємств, що повідомили про покращення (з 52% до 48%)
Водночас:
  • частка тих, хто звітує про погіршення, не змінилась (13% проти 12% у серпні);
  • зросла частка тих, для кого нічого не змінилося (з 36% до 40%).
Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)

Зайнятість

  • % підприємств, які планують зростання зайнятості в найближчі 3−4 місяці, знизився (з 7% у серпні до 3% у вересні);
  • % підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників, залишився майже без змін (2,3% у серпні та 3% у вересні);
  • % підприємств, де не очікується змін у зайнятості, зріс з 90,7% до 94%.
  • при цьому % підприємств, які планують збільшувати кількість працівників, які перебувають у вимушеній відпустці, дещо зменшився з 1,3% до 0,7%.
Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)

Чи сповільнилось відновлення виробництва

За словами Оксани Кузяків, виконавчої директорки ІЕД, у вересні зберігається тенденція уповільнення відновлення виробництва.
Частка підприємств, що працюють майже на повну (75%-99%) та повну потужність (100% і більше), поступово знижується три місяці поспіль (з 62% серед респондентів у червні до 59% у липні, 57% у серпні та 55% у вересні).
Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
Проте без змін залишаються як % підприємств, що працюють на повну потужність, так і % підприємств, які взагалі не працюють (відповідно 7% у серпні і 8% у вересні та по 2% у серпні і вересні).

Прогнози бізнесу

«Невизначеність у дворічній перспективі є досить високою — 56% опитаних серед 525 підприємств не змогли дати відповідь на питання «Що відбудеться на вашому підприємстві через 2 роки?» Зрозуміло, що навіть на чисто побутовому рівні важко давати відповідь на це питання. Це цілком характеризує середовище невизначеності та небезпеки, у якому ми живемо.
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Але для бізнесу і нашого економічного зростання це означає, що важко планувати свою діяльність тим виробництвам, які мають довгий виробничий цикл", — каже Кузяків.
44% опитаних все ж змогли уявити, що відбудеться з їхнім бізнесом у дворічній перспективі:
  • % підприємств, які планують розширити свою діяльність через 2 роки, зріс до 25%;
  • % підприємств, які планують звузити активність, зменшився до 5,9%.
Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
Оптимізм щодо виробництва та експорту зменшився:
  • частка підприємств, які планують зростання виробництва у найближчі 3−4 місяці, впала з 47,6% до 41,7%;
  • частка бізнесу, який повідомляє про зростання експорту, також зменшилася — з 26,1% до 23,9%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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