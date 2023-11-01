«Дія» обновит комплексную услугу для переселенцев: что изменится — Finance.ua

«Дія» обновит комплексную услугу для переселенцев: что изменится Сегодня 14:30 — Личные финансы

«Дія» обновит комплексную услугу для переселенцев: что изменится

Услуга «Пособие для ВПЛ» с 1 ноября будет временно недоступна в «Дії». Минцифры совместно с Минсоцполитики обновят сервисы.

Об этом сообщают в Telegram-канале «Дії».

«Меняем комплексную услугу для переселенцев совместно с Минсоцполитики, поэтому с сегодняшнего дня сервис в Дії будет временно недоступен. Чтобы получить по, как и прежде, можно обратиться в ближайшее Управление социальной защиты населения или ЦПАУ», — говорится в сообщении.

Что изменится

Пособие будет назначаться на семью — можно будет подать заявление в «Дії» сразу на всех родных.

Появились выплаты для детей ВПЛ, родившихся уже после перемещения.

Усилился фокус относительно незащищенных людей и находящихся в тяжелых обстоятельствах.

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Переселенцам напомнили, что ВПЛ, которые ранее получали пособие от государства, будут продолжать его получать — 1 августа его автоматически продлили на шесть месяцев. А сервис по изменению фактического проживания и отмене статуса ВПЛ в «Дії» продолжают работать как обычно.

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