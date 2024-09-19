Эстонская оборонная компания будет производить ракетные системы в Украине — Finance.ua
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Эстонская оборонная компания будет производить ракетные системы в Украине

Фондовый рынок
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Эстонская оборонная компания будет производить ракетные системы в Украине
Эстонская оборонная компания будет производить ракетные системы в Украине
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производство ракетных систем в Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производить противодроновые ракетные системы в Украине», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, заявление компании Frankenburg Technologies является признаком заинтересованности европейских производителей оружия в открытии производственных мощностей на украинской земле.
Компания Frankenburg Technologies была создана в январе с участием ведущих деятелей оборонной и технологической индустрии Эстонии. Компанию консультирует экс-командующий силами обороны Эстонии генерал Эстонии Мартин Герем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора. (Эстонская компания Milrem Robotics является активным участником нескольких европейских консорциумов оборонных проектов, управляемых Европейским оборонным агентством и Европейским оборонным фондом).
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Соучредитель компании — Таави Мадиберк, генеральный директор эстонского производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies, имеющий инвестиции в Германии и Франции и технологическое партнерство с Siemens. Согласно документам компании, с Frankenburg Technologies связан Маргус Линнамяэ, один из самых богатых бизнесменов Эстонии.
Как сообщалось, 10 июня в рамках совместного предприятия Укроборонпрома по Rheinmetall открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.
По материалам:
Укрінформ
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