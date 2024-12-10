Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров

13
Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров
Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров
Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме, Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и премьер-министр Эстонии Кристен Михал обсудили дальнейшее сотрудничество в развитии цифрового государства.
«Встретился с премьер-министром на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные инициативы и результаты. Эстония остается для нас топ-примером в построении цифрового государства. Экспертиза коллег помогла создать „Дію“, которой пользуются 21 млн украинцев», — подчеркнул вице-премьер-министр.
Представители правительств Украины и Эстонии приняли участие в форуме, направленном на укрепление бизнес-отношений между странами через общие инновационные решения, инвестиции и возможность создать совместные проекты для экономического развития обеих стран.
Федоров добавил, что Украина продолжит сотрудничество с эстонской стороной по развитию цифрового партнерства и созданию комфортных условий для бизнеса. Он поблагодарил Эстонию за поддержку Таллиннского механизма, который стал мощным инструментом киберзащиты и объединил уже 11 стран. Эстония была инициатором этого проекта и продолжает его координировать.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.