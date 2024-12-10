Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров Сегодня 12:43

Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства — Федоров

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме , Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и премьер-министр Эстонии Кристен Михал обсудили дальнейшее сотрудничество в развитии цифрового государства.

«Встретился с премьер-министром на бизнес-форуме, чтобы обсудить совместные инициативы и результаты. Эстония остается для нас топ-примером в построении цифрового государства. Экспертиза коллег помогла создать „Дію“, которой пользуются 21 млн украинцев», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Представители правительств Украины и Эстонии приняли участие в форуме, направленном на укрепление бизнес-отношений между странами через общие инновационные решения, инвестиции и возможность создать совместные проекты для экономического развития обеих стран.

Федоров добавил, что Украина продолжит сотрудничество с эстонской стороной по развитию цифрового партнерства и созданию комфортных условий для бизнеса. Он поблагодарил Эстонию за поддержку Таллиннского механизма, который стал мощным инструментом киберзащиты и объединил уже 11 стран. Эстония была инициатором этого проекта и продолжает его координировать.

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