Китай ввел санкции против американских компаний США за продажу оружия Тайваню Сегодня 15:45

Китай ввел санкции против семи военных компаний Соединенных Штатов Америки (США) и их руководителей. Соответствующий шаг был принят из-за военной помощи и продажи оружия Тайваню.

Об этом сообщает Global Times

Как напоминает издание, Штаты недавно объявили о значительной военной помощи Тайваню, что, согласно заявлению Министерства иностранных дел (МИД) Китая, серьезно нарушает принцип «одного Китая».

Санкции Пекина были введены против:

Insitu Inc.;

Hudson Technologies Co.;

Saronic Technologies, Inc.;

Raytheon Canada;

Raytheon Australia;

Aerkomm Inc.;

Oceaneering International, Inc.;

«Их движимое и недвижимое имущество, а также другие виды активов на территории Китая будут заморожены. Все организации и частные лица на территории Китая запрещают вступать с ними в транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности, говорится в заявлении», — добавляет Global Times.

Отношения между Китаем и США

Отношения между США и Китайской Народной Республикой (КНР) остаются сложными и напряженными, включая такие сферы, как торговля, политика, безопасность и технологии.

Оба государства являются глобальными конкурентами, и их отношения определяются экономическим соперничеством и геополитическим напряжением. Особенно это заметно в вопросах, связанных с Тайванем, ситуацией в Южно-Китайском море и правами человека.

Дополнительным фактором напряженности стали политические связи между Китаем и Российской Федерацией (рф). Соединенные Штаты неоднократно обращали внимание на риски для международной репутации Китая из-за его помощи москве в обход санкций, введенных против рф за развязывание войны против Украины.

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