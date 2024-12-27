Китай ввел санкции против американских компаний США за продажу оружия Тайваню — Finance.ua
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Китай ввел санкции против американских компаний США за продажу оружия Тайваню

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Китай ввел санкции против семи военных компаний Соединенных Штатов Америки (США) и их руководителей. Соответствующий шаг был принят из-за военной помощи и продажи оружия Тайваню.
Об этом сообщает Global Times.
Как напоминает издание, Штаты недавно объявили о значительной военной помощи Тайваню, что, согласно заявлению Министерства иностранных дел (МИД) Китая, серьезно нарушает принцип «одного Китая».
Санкции Пекина были введены против:
  • Insitu Inc.;
  • Hudson Technologies Co.;
  • Saronic Technologies, Inc.;
  • Raytheon Canada;
  • Raytheon Australia;
  • Aerkomm Inc.;
  • Oceaneering International, Inc.;
«Их движимое и недвижимое имущество, а также другие виды активов на территории Китая будут заморожены. Все организации и частные лица на территории Китая запрещают вступать с ними в транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности, говорится в заявлении», — добавляет Global Times.

Отношения между Китаем и США

Отношения между США и Китайской Народной Республикой (КНР) остаются сложными и напряженными, включая такие сферы, как торговля, политика, безопасность и технологии.
Оба государства являются глобальными конкурентами, и их отношения определяются экономическим соперничеством и геополитическим напряжением. Особенно это заметно в вопросах, связанных с Тайванем, ситуацией в Южно-Китайском море и правами человека.
Дополнительным фактором напряженности стали политические связи между Китаем и Российской Федерацией (рф). Соединенные Штаты неоднократно обращали внимание на риски для международной репутации Китая из-за его помощи москве в обход санкций, введенных против рф за развязывание войны против Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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