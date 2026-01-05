В 2026 году в Украине планируют ввести еще более 500 МВт распределенной генерации
В Украине уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе. В 2026 году планируется ввести еще более 500 МВт.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Какое оборудование задействовано
В Украину привлекли около 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок. Большая часть этого оборудования уже смонтирована или находится в финальной стадии запуска.
По словам министра, государство сознательно переходит от зависимости от крупных централизованных объектов к усилению распределенной генерации. Такие решения можно быстро установить, защитить и запустить непосредственно в общинах.
В министерстве подчеркивают, что массированный удар по большому объекту может оставить без услуг сотни тысяч человек, поэтому децентрализация рассматривается как стратегическая необходимость в безопасности.
Роль децентрализованной генерации в 2025 году
В 2025 году это направление стало одним из ключевых для стабилизации работы теплокоммунэнерго, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры в условиях обстрелов.
Когенерационные установки, блочно-модульные котельные и газотурбинные установки работают рядом с потребителем и могут запускаться автономно. Это позволяет обеспечивать тепло и водоснабжение даже при повреждении больших энергетических объектов.
«Это означает, что котельная может работать даже если повреждена большая ТЭЦ, а насосные станции обеспечивают подачу воды без электричества из сети», — заявил Кулеба.
Дополнительная поддержка от правительства
Параллельно в 2025 году правительство ввело дополнительные меры поддержки развития распределенной генерации.
Среди ключевых решений:
- специальная цена газа для объектов распределенной генерации в прифронтовых регионах;
- упрощение процедур установки объектов когенерации;
- возобновление конкурсов на строительство генерирующих мощностей;
- упрощение разрешений на бурение скважин и закупку оборудования;
- 665 млн грн направлено прифронтовым областям на топливо для резервных источников питания.
Планы на 2026 год
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще более 500 МВт новых децентрализованных мощностей. В министерстве отмечают, что это должно усилить автономность общин и повысить устойчивость систем жизнеобеспечения даже в сложных условиях.
Напомним, в 2024 году президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2026 году в Украине планируют ввести еще более 500 МВт распределенной генерации
Из-за обстрелов в очередной раз повреждена линия питания ЗАЭС — Минэнерго
В 2025 году через точки входа в украинскую ГТС прошли 6,9 миллиарда кубов газа
Цены на нефть растут после рекордного падения
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года
Свет в новогоднюю ночь: каких отключений ждать