В 2026 году в Украине планируют ввести еще более 500 МВт распределенной генерации

В 2026 году в Украине планируют ввести еще более 500 МВт распределенной генерации

В Украине уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе. В 2026 году планируется ввести еще более 500 МВт.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Какое оборудование задействовано

В Украину привлекли около 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок. Большая часть этого оборудования уже смонтирована или находится в финальной стадии запуска.

По словам министра, государство сознательно переходит от зависимости от крупных централизованных объектов к усилению распределенной генерации. Такие решения можно быстро установить, защитить и запустить непосредственно в общинах.

В министерстве подчеркивают, что массированный удар по большому объекту может оставить без услуг сотни тысяч человек, поэтому децентрализация рассматривается как стратегическая необходимость в безопасности.

Роль децентрализованной генерации в 2025 году

В 2025 году это направление стало одним из ключевых для стабилизации работы теплокоммунэнерго, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры в условиях обстрелов.

Когенерационные установки, блочно-модульные котельные и газотурбинные установки работают рядом с потребителем и могут запускаться автономно. Это позволяет обеспечивать тепло и водоснабжение даже при повреждении больших энергетических объектов.

«Это означает, что котельная может работать даже если повреждена большая ТЭЦ, а насосные станции обеспечивают подачу воды без электричества из сети», — заявил Кулеба.

Дополнительная поддержка от правительства

Параллельно в 2025 году правительство ввело дополнительные меры поддержки развития распределенной генерации.

Среди ключевых решений:

специальная цена газа для объектов распределенной генерации в прифронтовых регионах;

упрощение процедур установки объектов когенерации;



возобновление конкурсов на строительство генерирующих мощностей;



упрощение разрешений на бурение скважин и закупку оборудования;



665 млн грн направлено прифронтовым областям на топливо для резервных источников питания.



Планы на 2026 год

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще более 500 МВт новых децентрализованных мощностей. В министерстве отмечают, что это должно усилить автономность общин и повысить устойчивость систем жизнеобеспечения даже в сложных условиях.

Напомним, в 2024 году президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации.

