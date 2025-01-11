Следом за США: Британия впервые ввела прямые санкции против российских нефтяных компаний — Finance.ua

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Следом за США: Британия впервые ввела прямые санкции против российских нефтяных компаний

Казна и Политика
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Следом за США: Британия впервые ввела прямые санкции против российских нефтяных компаний
Следом за США: Британия впервые ввела прямые санкции против российских нефтяных компаний
Правительство Великобритании объявило о новых ограничительных мерах против российских энергетических компаний
Об этом говорится в заявлении британского правительства.

Впервые введены прямые санкции

Отмечается, что впервые Британия ввела прямые санкции против двух российских нефтяных гигантов «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз».
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Эти энергетические компании добывают более миллиона баррелей нефти в день, за которую, по текущим ценам, получают около 23 миллиарда долларов США в год, что превышает ВВП Ямайки.
Доходы от этих двух компаний наполняют военную казну лидера россии владимира путина и способствуют войне россии против Украины.
«Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим, чтобы доходы от нефти ставили под угрозу жизнь украинцев, и также не позволим россии продолжать наполнять свою казну, поскольку она продолжает угрожать нашей коллективной безопасности. Борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает средства россии на войну, и каждый рубль, который мы заберем из рук путина, поможет спасти украинские жизни», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
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Он добавил, что именно поэтому сделал своей личной миссией «сдерживать кремль и поддерживающие его компании во благо нашей демократии и общей безопасности».

Реакция президента

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, введя очередной пакет санкций, в который раз существенно ограничила способность путина финансировать агрессию.
«Благодарен Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку и решительные действия против российской военной машины. Введя санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Великобритания в который раз существенно ограничила способность путина финансировать агрессию», — отметил Зеленский.
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Он подчеркнул, что Украина ценит постоянные усилия Великобритании по противодействию теневым операциям российского флота, остающимся ключевым элементом нефтеторговли.
«Эти синхронизированные с США действия демонстрируют силу международного единства», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
Укрінформ
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