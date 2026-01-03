Из-за обстрелов в очередной раз повреждена линия питания ЗАЭС — Минэнерго
Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел меньше месяца назад», — информирует ведомство.
«Кроме того, россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации», — указано в сообщении.
Поделиться новостью
Также по теме
Из-за обстрелов в очередной раз повреждена линия питания ЗАЭС — Минэнерго
В 2025 году через точки входа в украинскую ГТС прошли 6,9 миллиарда кубов газа
Цены на нефть растут после рекордного падения
Поставки российской нефти в Индию упали до самого низкого уровня за 3 года
Свет в новогоднюю ночь: каких отключений ждать
Некоторых украинцев могут временно исключать из графиков отключения