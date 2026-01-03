Из-за обстрелов в очередной раз повреждена линия питания ЗАЭС — Минэнерго Сегодня 14:22 — Энергетика

Ночью в результате боевых действий временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

«За время полномасштабной войны российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции. Последний такой случай произошел меньше месяца назад», — информирует ведомство.

«Кроме того, россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации», — указано в сообщении.

