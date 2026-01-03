В 2025 году через точки входа в украинскую ГТС прошли 6,9 миллиарда кубов газа Сегодня 06:26 — Энергетика

В 2025 году общий объем импорта для собственных нужд и транзита в другие страны природного газа составил около 6,9 миллиарда кубометров.

Об этом в Фейсбуке сообщило Министерство энергетики.

«В 2025 году Украина полностью остановила транзит российского газа через собственную ГТС: с 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. В то же время с начала года через межгосударственные точки входа протранспортировано около 6,9 млрд куб. м газа — это как объемы импорта для нужд Украины, так и объемы транспортировки — через Украину.

В частности, в прошлом году Украина вместе с соседними странами запустила новый маршрут для импорта газа с юга — Вертикальный коридор.

Операторы ГТС Украины, Болгарии, Греции, Молдовы и Румынии ввели совместный продукт для бронирования мощностей от Греции до Украины. Благодаря этому стоимость транспортировки по Трансбалканскому маршруту уменьшилась на 25%, а бронирование мощности увеличено в 2,6 раза.

Кроме того, в 2025 году Украина впервые импортировала газ из Азербайджана, а гарантированная пропускная мощность на маршруте из Польши была увеличена вдвое.

