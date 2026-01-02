0 800 307 555
Цены на нефть растут после рекордного падения

Энергетика
14
Цены на нефть во второй день 2026 года начали немного расти после того, как за последние месяцы 2025 года пережили самое сильное падение за последнее пятилетие. Показали рост как Brent, так и американская WTI.
Как сообщает Reuters.
По состоянию на утро 2 января Brent выросла до 61,20 доллара за баррель. Американская марка West Texas Intermediate (WTI) выросла до 57,76 доллара за баррель. Рост произошел на фоне масштабного падения цен, которое не видели с 2020 года.
В 2025 году Brent и WTI упали почти на 20%. Цены пошли вниз на фоне таможенных войн президента США Дональда Трампа, геополитических рисков и излишка предложения на нефтяном рынке. Однако нынешний рост, возможно, наконец-то прекратит трехлетнее постепенное падение цен на Brent и WTI.
Издание отмечает, что сдержанное движение цен на нефть вверх отражает колебания между краткосрочными геополитическими рисками и долгосрочными фундаментальными рыночными показателями. Среди факторов влияния — заседание нефтедобывающего картеля стран ОПЕК+, которое состоится 4 января.
Трейдеры ожидают, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение приостановить рост нефтедобычи. Потенциально это поможет сбалансировать поставки на рынок.
Еще одним фактором станет Китай, который продолжает наращивать запасы сырой нефти в первом полугодии. Это обеспечит нижний порог цен на нефть. В то же время, в США зафиксирован рекордный рост нефтедобычи, но вместе с тем — падение запасов сырой нефти, что тоже может повлиять на цены.
